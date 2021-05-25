新西蘭返港男兩違檢疫令　逃出竹篙灣坐私家車到天晉II終被警緝獲

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-25 21:26

再有檢疫人士擅自逃離隔離營。據了解，一名從新西蘭抵港、持香港身份證的34歲男子，本周日(23日)因違反酒店檢疫令，同日被轉送至竹篙灣檢疫中心，同日晚上成功突破竹篙灣防線，登上在外接應的一架私家車成功逃走。 警方回覆查詢時證實，昨（24日）凌晨約1時20分接獲相關部門報案，指一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣檢疫中心，其後於中心外被一輛私家車接走。人員其後於將軍澳唐俊街12號一單位發現該名男子，並將其送往將軍澳醫院治理。翻查資料顯示，該地址是將軍澳住宅天晉II。 衞生署表示，該男子昨午被送回竹篙灣檢疫中心繼續完成餘下的檢疫。在需要時會徵詢律政司意見，可能會對有關人士提出檢控。該名男子今日早上因身體不適被轉介至公立醫院接受進一步治療，署方未接獲檢測結果呈陽性報告。

警方回覆查詢時證實，一名34歲姓鍾本地男子昨懷疑離開竹篙灣檢疫中心，其後於中心外被私家車接走。警方已尋獲該男子，並送往將軍澳醫院治理。(資料圖片)

入住檢疫酒店首日被違檢疫令 轉送竹篙灣檢疫中心

據悉，該名34歲男子於本周日（23日）從新西蘭抵港，按防疫政策規定，入住西環一間酒店接受強制檢疫，不過他同日違反檢疫令，遭移送至竹篙灣檢疫中心，豈料他當晚擅自離開房間，並跑到隔離營大閘外，再登上一架等候私家車成功逃去，隔離營內的民安隊曾嘗試阻止不果，凌晨將事件通知衞生署及警方。

《香港01》致電該男子入住的檢疫酒店查詢，職員指，倘有住客違反檢疫令包括擅自離開，會通報衞生署跟進。該職員又指，受檢疫人士大多知悉其檢疫責任，「一般都好乖，知自己要隔離21日，好少會偷走」，且酒店守衛森嚴，「有晒CCTV(閉路電視)」。

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民安處：竹篙灣人員上前勸阻不受理

負責管理竹篙灣檢疫中心的民安處則回覆指，工作人員於前日（23日）晚上11時15分，發現一名正接受強制隔離檢疫人士離開其接受檢疫單位。中心工作人員立即上前勸阻，但該人士不理會人員並迅速逃跑，然後登上一部停泊在中心範圍外的私家車離開。事件已交由警方跟進。

警方：男子送往將軍澳醫院治理

警方回覆查詢時證實，昨日（24日）凌晨約1時20分接獲相關部門報案，指一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣檢疫中心，其後於竹篙灣檢疫中心外被一輛私家車接走。人員其後於唐俊街12號天晉II一單位發現該名男子，並將其送往將軍澳醫院治理。

警方在唐俊街12號天晉II緝獲逃離檢疫男子。（資料圖片)

衞生署：可能會對有關人士提出檢控

衞生署表示，該名男子於本周日由外地返港，在指定檢疫酒店因違反檢疫規定而被送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫。但他在未取得獲授權人員許可下，於同日晚上自行離開竹篙灣檢疫中心，職員隨即報警求助。在被警方尋回後，他昨午被送回竹篙灣檢疫中心繼續完成餘下的檢疫。

衞生署表示，在收到懷疑違反檢疫令個案會作出跟進調查，若發現任何涉嫌違反法例的行為，視乎個別個案搜集所得的事實和證據，在需要時會徵詢律政司意見，可能會對有關人士提出檢控。衞生署對個別案件不會作出任何評論。

發言人表示，該名男子今日早上因身體不適被轉介至公立醫院接受進一步治療；衞生防護中心至今沒有接獲病人對2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性的報告。

翻查資料顯示，以往亦有檢疫人士擅自逃離，今年3月，一名36歲美籍男子於竹篙灣檢疫中心懷疑離開檢疫房間，職員見狀報警。警方接報到場，將該名男子制服。男子情緒激動，被送往北大嶼山醫院治理。