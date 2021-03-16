竹篙灣檢疫人數增　檢疫者︰有人打開門做瑜伽、開窗飲酒聊天

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-16 20:14

新冠肺炎疫情反覆，Ursus Fitness健身群組更出現大爆發，至今累計122人染疫。該群組目前已有750名密切接觸者要檢疫。 最近有不少Ursus Fitness群組的密切接觸者，需要到各區檢疫中心隔離。有在竹篙灣檢疫的市民投訴表示，留意到檢疫中心內，不時有檢疫人士開門或開窗，有人甚至會開門做瑜伽，亦有人開窗飲酒、與對面的住客脫口罩大聲聊天，甚至有檢疫人士嘗圖走出房間。 該投訴人指，雖然曾向當局投訴相關情況，但可能要等數小時後，才有人處理，甚至勸阻無效。她批評，近日檢疫人數大增，但職員人手不足，只能靠檢疫人士自律，「但奈何有人自律性較低。」 《香港01》正向衞生署查詢。

最近Ursus Fitness群組出現大爆發，目前有750位密切接觸者要檢疫，不少人被送往竹篙灣隔離營。（資料圖片/張浩維攝）

翻查資料，截至今天上午 9 時，現時正有1,218 人入住竹篙灣檢疫中心，佔總容量三成。

開門做瑜伽 開窗隔空飲酒聊天

有正在竹篙灣檢疫的市民指，近日在檢疫中心內，經常見到有其他檢疫人士打開門或開窗。她指，曾見過有人會開門做瑜伽，亦有人開窗飲酒、與對面的檢疫人士脫口罩大聲聊天，「我會覺得留喺屋企安全啲。」事主與朋友同樣正於竹篙灣隔離檢疫，更曾見到有其他檢疫者步出房間，走到其他隔離單位，與其他人交換物品。

她說，現時每天都有救護車接走營內確診者，若檢疫人士是確診者，擔心有關人士的行為，會增加感染風險。她坦言，雖然自己不會開窗或開大門，但房間並非密封式，若外面飛沫橫飛，亦擔心載有病毒的空氣，經冷氣機抽入房間。她亦曾過問過駐場民安隊，由於有感染風險，他們亦呼籲營內人士，畫量不要開窗或開門。

職員勸阻無效

該投訴人續指，過去曾向當局投訴相關情況，但可能要數小時後才有人處理。雖然曾有職員勸阻，但事後亦未見該隔離者關門。她坦言，營內保安似乎不足夠，而且保安更要負責「派飯」工作，日常工作分身不暇，難以跟進營內的檢疫人士。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

無人經過又重開房門

同樣在竹篙灣檢疫的何小姐指，就觀察所見，外籍檢疫人士有時會打開房門，並站在門口與對面住客聊天，而且不會佩戴口罩。有時職員會叫他們關門，但當無人經過時，又會重開房門。何小姐坦言，房內不通風，而冷氣機亦較嘈吵，故理解有人會選擇開門，但若在窗邊或門前聊天，便有可能會影響他人，亦擔心有感染風險。

寒風等候數小時

何小姐亦投訴指，她在入住隔離營時曾發燒，然後被送往北大嶼山醫院。不過她稱，當晚被安排先到戶外地方，然後在寒風中等待，「環境好恐怖，有啲似天橋底。」在見完醫生、完成檢測後，當時已是凌晨時份，但她要再等待6至8小時，有結果後才能離開。

她說，經過多番爭取後，院方安排一間小房間給她，但她認為，整個送院流程設計有問題，病人一直要在戶外吹風數小時，直言：「唔中新冠肺炎都會有其他病。」