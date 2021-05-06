竹篙灣檢疫者不適入院　醫院隔離區苦候11小時　凌晨才送返隔離營

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-06 18:07

變種病毒殺入社區，東涌映灣園悅濤軒第11座全幢居民上周四（4月29日）晚突然要撤離到竹篙灣檢疫中心，展開21日的隔離生活。連日來有住戶投訴當局安排混亂、支援不足。 現於竹篙灣隔離的映灣園住戶鄧先生向《香港01》表示，他昨午（5日）因身體不適，在隔離營要求送院，不過等待救護車已花上2小時。他在醫院接受治療後，被安排於北大嶼山醫院室外一處隔離區，等待衞生署安排車輛接回檢疫中心。不過等了又等，鄧先生最終苦候11小時，在凌晨2時半才獲安排接返檢疫中心。他批評，當局安排不人道、亦不合理。 《香港01》正就事件向相關政府部門查詢。

居於東涌映灣園悅濤軒第11座的租戶鄧先生，一家三口早前被送入竹篙灣檢疫中心隔離。他昨日因前列腺問題出現小便困難，中午12時要求送院，但等候約2小時後，才有救護車到營，送往北大嶼山醫院急症室。經治療及掛尿袋後，他被安排在室外的臨時隔離區靜候，才知悉要等候衞生署安排的車輛送返檢疫中心，估計至午夜才能安排。

醫院緊急車輛停車處設立10個臨時隔離區，由膠板分隔，每格只有一張膠椅。鄧先生從下午3時半開始等候，悶熱天氣下不時被蚊叮蟲咬，到下午5時半獲發飯盒，之後一直未有消息。等到今日凌晨約2時，醫院職員才再提供水及餅乾充飢。他形容，等候返回隔離營時，感覺如生活在第三世界國家，又質疑當局對病人不人道。

鄧先生昨午至凌晨期間，掛著尿袋在臨時隔離區苦等11小時，終返回隔離營。（受訪者提供）

上車後醫院才通知未取藥

鄧先生續指，等候期間曾多次致電查詢，當局何時才派專車送返檢疫中心，惟遲遲未有答覆，鄧最終苦等11小時，凌晨約2時半，才有車輛接送，與另一位同樣苦等多時的市民一同送返竹篙灣。

他說，快將到達檢疫中心時，有醫院護士致電司機，指二人還未領取藥物，要求原車折返，但當時已感覺疲憊不堪，加上並非緊急藥物，不欲再因政府溝通問題而折騰，寧不取藥。他直言當時只有一個訴求，「畀我返去訓教啦！」回想這次難忘經歷，他不禁說如被當寵物般運送，也未知可向哪個部門投訴。

檢疫生活靠居民互助支撐

被隔離7天，鄧先生說，只能靠映灣園居民之間互助，有熱心居民提供平台，供檢疫居民填寫所需物資，如廁紙、藥物、洗髮水等，每日免費送上。他直言，街坊的支援非常迅速，早上下單，夜晚已收到物資，其兒子亦獲義工送上玩具、顏色筆消磨時間，協助住戶度過難關，認為比政府部門更可靠。

居民發起聯署要求當局重新考慮全幢檢疫需要

本身在樓上舖出售懷舊物品的他坦言，檢疫期間仍要支付店舖及住宅的租金，損失慘重，認為若非渠管出現問題，何以不能強檢後便釋放，要求當局清楚解釋密切接觸者定義。

映灣園悅濤軒第11座居民亦發起聯署，指所有居民被標籤為確診者的「接觸者」，為無辜市民帶來身心傷害，要求當局解釋為何被定義「與感染者有密切接觸」、重新考慮第11座全面隔離令的需要、發布已接種疫苗的豁免檢疫政策、以及補償收入損失等。

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼