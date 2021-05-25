港府指復必泰需求下降　84萬劑8月中過期　警告今年或不再補貨

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-25 23:42

本港疫苗接種率不似預期，亦惹來棄針揣測，港府今(25日)晚上出稿指，使用期限相對較短、抵港後有效期大約3至4個月的復必泰疫苗，仍尚餘約84萬劑未使用，目前的庫存「死線」將會於今年8月中屆滿。政府發言人強調，倘接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗，呼籲市民勿再抱持觀望態度，應趁疫苗充足盡早接種。 發言人又指，留意到近期市民對復必泰的需求漸趨疲弱，每接種劑數只有1萬劑，只及處理量四分一。因此將與藥廠商討如何處理餘下存貨，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或捐予其他更需要疫苗的地方，惟疫苗生產及運輸需時，即使稍後疫苗需求突然大幅增加，「相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。」

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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回應報道指港府或棄置數以百萬計未使用疫苗

《法新社》(AFP) 今日以「港府或棄置數以百萬計未使用疫苗」為題，引述一名港府接種工作小組委員指，首批復必泰疫苗尚餘3個月便會過期，恐有數以百萬計疫苗或需報廢，內文又指，港府持續打壓異議聲音，引發港人的不信任，加上網上錯誤訊息，以及本港疫情相對緩和，本港市民對接種疫苗抱持保留態度，政府今晚發新聞稿回應事件。



發言人表示，政府目前已採購並認可作緊急使用合共1,500萬劑科興及復必泰疫苗，足夠供全港市民接種。截至昨天(24日)已為市民接種超過217萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑），當中超過126萬名市民接種了第一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的19.3%。

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尚餘189劑疫苗未使用 復必泰使用期短

發言人續指，截至同日已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。發言人強調，復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，按生產日期訂明的使用期限亦相對短（抵港後大約3至4個月）。目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將會於今年8月中屆滿，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗。



發言人提到，留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過4萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約1萬劑量。

剩餘疫疫或通過世衞捐予其他地方

政府發言人又表明，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

發言人表示，由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。



政府發言人補充指，接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，亦是克服疫情、恢復正常生活、盡早與各地通關的關鍵，「我們呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及疫苗接種中心有足夠容量時盡早接種疫苗。」