在港照顧子女雙程證媽媽准打疫苗　施麗珊：勿以有色眼鏡看待

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-25 22:22

港府今（25日）公布擴大疫苗接種計劃，將分階段容許現時約4萬多名持雙程證的內地居民，以及約1萬多名香港免遣返聲請人與難民預約打針。其中雙程證人士最快本周五（28日）起，可帶同證明文件前往郵局預約。 社區組織協會歡迎相關措施，副主任施麗珊指，不少內地婦女持雙程證留港照顧子女，獲放寬預約打針後可免感染及傳播風險，中港兩地日後通關後，亦有望便利往來。她期望當局考慮相關的醫療援助配套，包括雙程證人士打針後，如遇不適求診及住院的收費事宜。施麗珊又呼籲，勿以有色眼鏡看待是次放寬，又指現時疫苗仍有剩餘存貨，相信不影響本港居民打針。

施麗珊表示，有雙程證婦女表示希望可以打針，保障家人免受感染。(資料圖片)

指數百雙程證婦女盼可打疫苗

社區組織協會副主任施麗珊表示，社協現時有跟進約數百名雙程證人士個案，當中大部分屬於來港照顧子女的婦女，部分人早前已查詢打針事宜，希望可加強免疫效力，保障家人免受感染，不過她們明白自己不符資格後，未有特別要求。



施麗珊續指，港府將疫苗接種擴大至雙程證人士是好事，由於需要中港兩邊走，她們期望接種疫苗後，日後通關時可更便利往來。她解釋，因現時雙程證人士倘需返回內地，關卡重重，除需自費前往私家醫院或機構進行檢測外，亦要一併帶同子女離港，並需於內地入住隔離酒店14天，「好大陣仗，仲未必返得返落嚟，因為內地辨雙程證好似因疫情有延誤。」

港府將分階段容許約4萬多名持雙程證的內地居民，以及約1萬多名香港免遣返聲請人與難民預約打針。(資料圖片)

倡打針後不適 可享醫療支援

施麗珊又指，自2003年起，持雙程證者與外國訪客一樣，屬於「非符合資格人士」，前往公營醫院求醫時，收費逾千元起跳，她關注開放疫苗接種後的醫療支援，一旦雙程證人士打針後出現不適或過敏反應，「會唔會可以有酌情或支援呢？」



有意見質疑雙程證人士有「搶資源」之嫌，施麗珊表示，雙程證人士同樣有感染及傳播風險，亦與港人共同抗疫，呼籲勿抱此心態看待事件，「希望大家唔好咁諗啦。」她續指，現時疫苗仍有剩餘存貨，相信不影響本港居民打針。

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港府今日宣布，持雙程證留港並且毋須延期而可於逗留期限內完成接種兩劑疫苗人士，可於本周五起，帶同雙程證及由入境處簽發的入境標籤，或延期逗留標籤，前往郵政局預約接種疫苗；在港難民及免遣返聲請人，則會於7月起納入接種計劃。政府屆時會安排4至六6指定接種中心，並提供繙譯服務。