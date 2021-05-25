新冠疫苗｜覆蓋雙程證人士　陳恒鑌歡迎安排　袁海文倡收成本價

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-25 22:03

特區政府今（25日）宣布將新冠疫苗接種計劃擴展至持雙程證人士，並準備為聯合國難民處確認為難民的人士接種疫苗。民建聯立法會議員陳恒鑌歡迎有關安排，指出有關人士在社區中同樣有機會感染病毒，讓他們接種疫苗是出於公眾利益的責任。 民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，若疫苗供應充足，可擴闊接種範圍，但除難民或經濟能力不足人士外，其他人應繳付成本價，又稱港府應規定持雙程證人士只可接種內地當局認可的疫苗。

陳恒鑌促提供免費醫療諮詢 設流動注射站

陳恒鑌稱，持雙程證人士及難民在社區生活有機會受感染，萬一帶有病毒，將影響整個社會，出於公眾利益的考慮，應容許他們接種疫苗。他指目前疫苗接種率不理想，呼籲政府採取更多措施，包括向市民提供免費醫療諮詢，讓市民了解其身體狀況是否適合接種疫苗。又建議於離島區等偏遠地區設立流動注射站，方便市民接種，以及提供更多誘因鼓勵市民接種。

他提到，有人建議強制市民進入政府地方要接種疫苗，或提供陰性檢測證明，他認為有關建議具爭議性，但值得討論，希望政府在鼓勵市民接種疫苗方面「多行幾步」。

袁海文倡雙程證人士只可接種內地當局認可的疫苗

袁海文表示，在確保本港居民供應充足的情況下，可以擴闊覆蓋範圍，但除難民或經濟能力不足人士，都應繳付成本價，與港澳居民在國內需自費接種疫苗的安排一樣。

另外，袁海文認為國內現時已批准四種附條件上市和一種緊急使用的國產疫苗，港府應規定雙程證人士只可接種內地當局認可的疫苗，因雙程證的簽發原意是來往中港，內地居民身份不變，只許接種國內批准的疫苗會較為合適和與內地政策一致。