環保署推自願計劃淘汰微膠珠　環團批不進取　欠清晰時間表及目標

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-26 10:58

環保署計劃今年內推行自願淘汰含微膠珠的個人護理及化妝產品計劃約章，為期兩年。有環團認為，當部分國家訂立淘汰微膠珠時間表及目標，甚至全面禁售，但港府仍停留在沒有約促力的自願淘汰計劃，欠清晰淘汰目標及時間表，看不到進取地方。

近年微膠珠被廣泛使用於個人護理產品中，如磨砂洗面膏、沐浴露和牙膏等，標榜具磨砂潔淨及去死皮等功效。（資料圖片）

綠色和平項目主任譚穎琳在港台節目《千禧年代》表示，含磨砂功能產品、部分牙膏及化妝品含微膠珠，一直在環境累積，海洋生物有機會誤食，影響生態環境。

她說，環團過去數年已呼籲企業自願淘汰含微膠珠產品，部分國家如澳洲，訂立淘汰微膠珠時間表及百分比，如不達標便立法規管，認為港府今次措施不進取，亦沒有約促力、推動力，有必要訂立明確目標。

譚又指，即使市民可拒絕含微膠珠產品，但未必看懂成分表，故認為政府應做好監管工作，而非靠自願淘汰約章，由業界主導。

業界估計含微膠珠產品只佔5%

香港化妝品同業協會監事長及執行顧問何紹忠在同一節目表示，早年磨砂產品加入微膠珠，協助清潔毛孔，但不少大品牌近年已停用，美國、歐盟及日韓等大部分產品亦禁用，但來自東歐、南美等國家的產品仍有使用，市民可透過網購，令有關產品流入本港，估計佔市場比例約5%。

他認為，倘要立法，政府4、5年前已應推行，才有堵截效用；但目前大部分產品已不含微膠珠，也沒有相關監管機構，擔心定義不清，令業界誤墮法網，故對立法非常有保留。