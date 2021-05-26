入境處擬各口岸裝容貌識別e-道　料年底投入服務

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-26 16:35

入境處計劃進一步推展容貌識別技術的非觸式e-道服務，讓合資格香港居民在辦理出入境手續時，利用智能身份證或手機二維碼，望向鏡頭核實容貌，以辦理出入境手續，以帶來更快捷、方便及衞生的出入境服務。入境處將在各口岸安裝容貌識別技術的非觸式e-道，期望今年年底陸續投入服務。

大批市民於深圳灣口岸排隊等候出境。（余俊亮攝）

入境處向立法會提交文件，指市民辦理出入境時，除可使用傳統櫃檯和e-道服務外，合資格的香港居民可選擇使用非觸式e-道服務，以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術，自助辦理出入境手續。

可利用身份證或手機二維碼

市民若選擇使用非觸式e-道服務，只需要利用的智能身份證或個人流動電話產生的加密二維碼進入e-道，並在標示位置望向鏡頭，讓系統核實其容貌即可，過程中不用接觸共用的指紋掃描器。

入境處計劃在各口岸安裝使用容貌識別技術的非觸式e-道，並期望在本年底起陸續投入服務。入境處其後會將非觸式e-道服務逐步擴展至其他合資格的旅客使用。

入境處認為在新冠肺炎疫情下，非觸式e-道能讓市民在自助辦理出入境手續時，減少接觸共用設備，帶來更快捷、方便及衞生的出入境服務。

入境處於2017年，已在香港國際機場推行「離境易」，安裝具容貌辦識功能的e-道，為持有電子護照的旅客辦理離境手續。

入境處2017年在香港國際機場推行「離境易」