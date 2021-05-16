澳門延長台灣入境者檢疫期　陳肇始：不排除本港適時收緊安排

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-16 11:06

台灣本地疫情大爆發，昨日新增180宗本地個案，單日確診宗數創下新高，港澳相應收緊從台灣入境人士檢疫安排。食物及衞生局長陳肇始今日（16日）在商台節目《政好星期天》表示，本地疫情趨漸穩定時，外防輸入措施更要嚴謹，早前已公布台灣抵港人須由家居檢疫轉為酒店檢疫14日，並不排除適時再收緊安排。

食物及衛生局長陳肇始。（資料圖片）

4歲患者密切接觸者多小朋友 檢疫酒店安排兒童餐

陳肇始表示，在本地疫情漸趨穩定時，外防輸入措施更要嚴謹，在台灣疫情越趨嚴重之際，特區政府已要求從台灣抵港人士，由以往家居檢疫，轉為必須在指定酒店檢疫14日，並要求相關人士在抵港第16及19日接受檢測。被問到澳門已將台灣抵澳人士檢疫期延長至21日，陳肇始說，衞生防護中心會繼續監察情況，不排除適時再收緊安排。

本港相隔7日後再出現源頭不明的本地確診個案，陳肇始表示，非常擔心有關情況，相關部門已密鑼緊鼓，多做幾層追蹤。她表示，患者是4歲小童，不少密切接觸者都是小朋友，因此特別安排他們到酒店接受檢疫，並吩咐酒店安排適合兒童的膳食，社署亦會為他們提供玩具及兒童書籍等。

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呼籲市民接種 以到會方式增加接種人數

陳肇始又指，本港第4波疫情大致受控，但昨日再出現源頭不明本地個案，令人擔心，呼籲仍在觀望的市民盡快接種疫苗，強調接種疫苗是最好的抗疫方法，建立更穩固的免疫屏障，有助社會回復正常生活，以及與內地或其他地方商討通關安排。

陳肇始又表示，衞生署會為提供外展接種服務的私家醫生提供指引，讓醫生到不同團體及機構協助市民打針，而政府亦與本港六大慈善團體商討，安排團體轄下的員工或成員接種疫苗。她說希望以此可以增加接種人數，提高接種率。

她續指，安徽省近日再次出現本土感染個案，衞生防護中心在回港易計劃下，每日都會留意不同地方的疫情，以及對港風險，如果風險太高，會適時調整措施，盡力減低風險。另外，她指，英國仍然屬於高風險地區，當局已經增加從該地抵港人士檢測次數。