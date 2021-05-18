政府收緊台灣入境檢疫安排　正進行家居檢疫者須改到酒店隔離

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-18 21:57

由5月16日起由台灣抵港人士須入住指定檢疫酒店。食物及衞生局今晚（18日）宣布，鑑於台灣當地確診個案持續上升，且涉變種病毒株個案，為防範從當地輸入個案並流入社區，政府將「翻兜」安排在5月15日或之前從台灣抵港、現正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店完成餘下的強制檢疫期。

▼5.16起台灣抵港者須入住酒店檢疫▼

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5.15日或之前從台灣抵港「保送」酒店檢疫

政府早前收緊從台灣抵港人士的登機、檢疫及檢測要求，包括由5月16日起要求有關抵港人士須於指定檢疫酒店接受強制檢疫14日，而不得進行家居檢疫，並於5月17日起要求他們須於登機時，須出示起飛時間前72小時內進行的新冠病毒病核酸檢測陰性結果證明，並延長酒店檢疫至21日。

當局今再宣布，將安排5月15日或之前從台灣抵港、正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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台灣、新加坡抵港者須留檢疫地點等第19天檢測結果

檢測要求方面，現時由台灣及新加坡抵港、按要求而須強制檢疫14天者，需要在抵港第16天及第19天接受強制檢測。當局現新增要求，相關人士必須在第19天檢測結果前，留在居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點；受檢人士如因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車。

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前往做檢測只可乘搭的士

至於已接種疫苗的相關抵港人士，現時按要求須強制檢疫7天，當局現新增兩項要求，包括檢疫者必須在確定第12天檢測結果前留在逗留地點，若因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，同樣只可乘搭的士，中途不能下車。另外，他們須在抵港第16天及第19天再次接受強制檢測，但期間無須留在逗留地點。