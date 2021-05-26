WhatsApp更新私隱條款　私隱專員：拒接受不會刪除或限制功能

社會新聞
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通訊應用程式 WhatsApp 本月15日起正式實施新私隱條款，要求用戶更新，有指若用戶不肯接受新私隱條款，雖然仍然可以使用程式，但未來數周WhatsApp可能會逐步限制用戶的功能。

私隱專員公署今日（26日）表示，收到WhatsApp的最新回覆，指出不會有用戶帳號因沒有選擇同意新使用條款及私隱政策，而遭刪除或令用戶不能使用 WhatsApp功能。

私隱專員公署今日（26日）表示，收到WhatsApp的最新回覆，指出不會有用戶帳號因沒有選擇同意新使用條款及私隱政策，而遭刪除或令用戶不能使用 WhatsApp功能。

私隱專員公署指出，自今年1月，公署一直聯絡WhatsApp總公司代表，反映用戶對新使用條款及私隱政策的關注。

私隱公署剛收到WhatsApp的最新回覆，並注意到WhatsApp的公告指，不會有用戶帳號因沒有選擇同意新使用條款及私隱政策而遭刪除或令用戶不能使用 WhatsApp功能。根據WhatsApp，它們會就有關更新提醒尚未同意新使用條款及私隱政策的用戶，但目前未有打算限制這些用戶使用WhatsApp的功能。

私隱專員鍾麗玲表示：「我欣悉WhatsApp調整其政策以回應用戶的關注。」私隱專員鼓勵WhatsApp繼續積極就新使用條款及私隱政策向用戶提供充分的資訊及解說。

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