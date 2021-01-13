WhatsApp強制向facebook分享資料　私隱小組︰Signal收集資料最少

不少港人使用即時通訊軟件WhatsApp，近日更新使用條款，用家如希望繼續使用程式，便需批准將電話號碼、聯絡人等資料，分享予其母公司Facebook，近日引起用家極大回響。Facebook大中華區總裁梁幼莓周一在Facebook個人帳戶回應，指用戶與任何人的對話受「端對端加密技術保障」，WhatsApp不會將用戶聯絡人名單與第三方分享。 香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生今日（13日）在商台節目表示，倘若用戶同時擁有Facebook帳戶，兩間公司亦能在背後比對用戶資料，「唔係兩個電話號碼傾偈，係睇到邊兩個人傾緊偈。」 香港無線科技商會副主席李勁華亦在港台節目中指，從法律來說，現在對用戶的保護並不足夠，很多時候只能講個信字，即使香港有私隱專員，但是較難根據準則處理資訊。

WhatsApp在應用程式內發出訊息，「要求」用戶同意新私隱政策，否則2月8日之後不能使用。（手機畫面截圖）

WhatsaApp私隱度介乎Signal、Telegram之間

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生認為，WhatsaApp是次事件屬信任問題，相信在澄清後能辟除部分人的疑慮。他表示，較關注個人訊息是否被他人獲得，而WhatsaApp稱不會分享訊息內容，認為點對點加密的設計能夠保護用戶，因此他個人不太擔心。不過他續指，倘若用戶同時擁有Facebook帳戶，兩間公司亦能在背後比對用戶資料，「唔係兩個電話號碼傾偈，係睇到邊兩個人傾緊偈。」

談到其他通訊軟件，楊認為近日部分市民轉用的Signal，所收集的資料最少，即使將來有洩漏，對用戶影響亦不大。反而Telegram的對話沒有點對點加密，故能獲得用戶的聊天內容，除非用戶自行打開加密功能。至於WhatsaApp則介乎三者之間，「訊息保密嚟講還可以。」

WhatsApp，近日更新使用條款，用家如希望繼續使用程式，便需批准將電話號碼、聯絡人等資料，分享予其母公司Facebook。（資料圖片）

WhatsaApp用戶的年齡層範圍較廣 不易被取代

楊稱，為了方便與不同的朋友聯絡，因此已安裝所有通訊軟件。他認為，雖然通訊軟件改朝換代頻繁，如ICQ及MSN亦被取代，但他認為今次的情況不同，因WhatsaApp用戶的年齡層範圍較廣，估計發展下去不易被其他軟件取代。「有班年齡層嘅人你叫佢轉，嚇死人咩？」



最新型號手機破解難度較高

節目亦談到手機的破解難度，楊表示，通常最新型號手機的操作系統，破解難度會較高。他舉例，蘋果手機為單一廠商，每部新手機均會糾正先前被破解的問題。雖然Android手機的廠商較多，不過在硬件配合加密安全下，部分手機亦難以破解。

香港無線科技商會︰「很多時候只能講個信字」

香港無線科技商會副主席李勁華指出，根據WhatsaApp的私隱條款，不會將你的信息轉去第三方，但是日後若推出購物服務後，會將下單、地址及付款等購物相關資訊轉存至第三方，而如果商戶同時使用FB服務，FB、WhatsaApp及Instagram可以知道消費者同商戶購物資訊。

李說，根據官方近日的澄清，用戶可以選擇是否使用WhatsaApp與商戶溝通，但實質上這樣做的人較少，變相令大家少了選擇權。他認為，從法律來說，現在對用戶的保護並不足夠，很多時候只能講個信字，即使香港有私隱專員，但是較難根據準則處理資訊，所以在香港較難處理，顧慮並非不合理。

李又指，現時各種平台非常需要公眾監察，今次市民大眾留意到新條款，有這樣的敏感度是一件好事。他並提到有社交平台例如MeWe並非靠廣告收入，因此少用個人資訊「打廣告」。至於今次事件會否打破社交平台壟斷，李勁華認為在互聯網歷史上沒有一個巨人不會倒下，例如當年流行的MSN、ICQ等，一定會「改朝換代」，希望社交媒體可「百花齊放」。

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