月食｜深紅色超級血月高掛夜空　黃埔海濱石澳情人橋現賞月潮

撰文： 曾凱欣 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-26 20:51

【月食2021／血月2021／月全食／紅色血月／血月／超級滿月】「超級血月」（Super Blood Moon）奇景將於今晚上演！今晚是月球距離較近地球的「超級滿月」，又再「撞正」月全食，雙重天文現象形成「超級血月」，若錯過機會，就要等待12年，至2033年才能夠再遇。

5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

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5月26日晚月食由食甚至生光一刻，仍可見「超級血月」。（羅國輝攝）

【19:32】食甚過後，開始到生光時間，血月開始褪色，逐漸回復光亮。

5月26日晚月食開始到生光時間，「超級血月」逐潮回復至平時月光顏色。（羅國輝攝）

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月食在5月26日晚7時出現，在黃埔海濱未入夜，數百名市民帶天文望遠鏡及相機，守候觀賞「超級血月」由海平面升起。（歐嘉樂攝)

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5月26日晚月食將現「超級血月」，由食既至生光僅19分鐘。(天文台圖片)

【19:15】今晚月出時間為傍晚18:56。不過由於在海平面之上有較厚雲層，至這個時間才可看小部分新月般的「血月」。

2018年7月28日，15年來火星最近地球的「火星大衝」及近18年來最長月全食。（資料圖片 / 羅國輝攝）

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼

月全食只會在農曆十五日前後的滿月期間發生，而月食時月球並非全黑不見，只是陽光中藍色波長被散射掉，故月球便會呈現銅紅色，形成「血月」。

由於今次月全食時，月球的高度相對低，只位於離東南方地平面約2度至5度處半空。太空館建議市民可到望向東南方，沒有遮擋、見到地平線，加上視野良好的位置觀賞。

香港太空館二級助理館長戴曉峰早前在《香港01》專訪時解釋，「超級血月」是超級月亮與月全食同時出現而成的罕見天文現象。由於今晚月球在公轉時運行到較近地球的位置，而月亮會比平日較大及較光，形成全年最大滿月，稱為「超級滿月」。

▼太空館解構「超級血月」▼