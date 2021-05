「超級血月」的天文現象實在機會難得,不少人都會用相機拍攝留為紀念,然而要在漆黑環境之下攝影月亮,到底有哪些方法可以拍攝出清晰的影像?

香港太空館將於當晚七時至九時,進行月全食網上直播與市民一同觀賞「超級血月」,詳細講解更多超級滿月的有趣知識,有興趣的朋友可以點撃進入鏈結。

你知道每個人的生日也有屬於自己的生日星象嗎?美國太空總署(NASA)於30年前將「哈勃太空望遠鏡」(Hubble Space Telescope)送上太空後,每天都將宇宙上不同的現象拍下來。現時我們可在NASA官網上透過自己的生日日期,看出生日當天的銀河面貌了!

「SEND YOUR NAME TO MARS」3步將自己名字發射上太空!NASA美國太空總署「將名字射上太空」計劃再展開,全球人類都可以上網登記,可以獲得火星太空船電子機票!