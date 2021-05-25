撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-25 16:43

明晚（26日）本港上空將會出現「月全食」，期間更可以觀賞到今年最大滿月「超級血月」（Super Blood Moon）！究竟月亮為何會變大變紅？月全食又幾點開始？哪裡是最佳觀賞地點？之前香港天文台助理館長就詳細解說過今次的月食現象，有意觀賞「超級血月」的朋友，快點睇清懶人包6大重點及拍攝月亮5大技巧！

👇🏻👇🏻觀賞「超級血月」懶人包6大重點【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

「超級血月」的天文現象實在機會難得，不少人都會用相機拍攝留為紀念，然而要在漆黑環境之下攝影月亮，到底有哪些方法可以拍攝出清晰的影像？

👇🏻👇🏻拍攝月亮5個技巧【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

香港太空館月全食直播

香港太空館將於當晚七時至九時，進行月全食網上直播與市民一同觀賞「超級血月」，詳細講解更多超級滿月的有趣知識，有興趣的朋友可以點撃進入鏈結。

同場加映：NASA哈勃太空望遠鏡睇366日宇宙全貌 即Check專屬自己生日星象圖

你知道每個人的生日也有屬於自己的生日星象嗎？美國太空總署（NASA）於30年前將「哈勃太空望遠鏡」（Hubble Space Telescope）送上太空後，每天都將宇宙上不同的現象拍下來。現時我們可在NASA官網上透過自己的生日日期，看出生日當天的銀河面貌了！

👇🏻👇🏻1月份生日星象【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻2月份生日星象【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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繼續睇3-12月份生日星象，瀏覽全文：NASA哈勃太空望遠鏡睇366日宇宙全貌 即Check專屬自己生日星象圖

同場加映：NASA火星太空船票免費取！教你3步登記將名字射上火星｜附連結

「SEND YOUR NAME TO MARS」3步將自己名字發射上太空！NASA美國太空總署「將名字射上太空」計劃再展開，全球人類都可以上網登記，可以獲得火星太空船電子機票！

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睇全文連去活動網址：NASA火星太空船票免費取！教你3步登記將名字射上火星｜附連結