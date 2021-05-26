新冠疫苗｜多2人離世前曾打針　專家總結8宗死亡個案與疫苗無關

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-26 18:14

本港疫苗接種計劃今日（26日）剛好90日，衞生署稱過去一周再有兩人打針後離世。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會亦總結早前8宗死亡個案，認為跟疫苗接種沒有因果關係，初步認為24宗個案與疫苗接種沒有關聯。

截至5月23日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲217宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括醫院管理局呈報兩宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的死亡個案。

而截至5月23日晚上8時，衞生署共接獲3,107宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.14%，當中包括21宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.001%。

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結8宗死亡個案，全部都與疫苗接種沒有因果關係，初步認為24宗死亡個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗個案尚待評估。委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，4月26日至5月23日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有54宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有2.9宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若；急性中風或急性心肌梗塞死亡個案方面，未有接種疫苗人士的死亡比率為每10萬人有2.9宗，而打針者死亡比率則每10萬人有0.3宗；流產個案無打針者每10萬人有23.3宗，打針者就每10萬人有4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。