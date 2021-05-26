新冠疫苗｜香港醫學專科學院呼籲盡快接種疫苗　可諮詢家庭醫生

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-26 15:12

香港醫學專科學院及其所轄下的分科學院，今日（26日）再次呼籲市民盡快接種疫苗，「為早日回復正常生活邁出重要的一步」。醫專指，接種疫苗的效益高於風險，如個人對新冠疫苗存有疑問和憂慮，可諮詢家庭醫生，「除非對疫苗有明確的禁忌症，對於病情穩定的長期病患者而言，接種疫苗的好處是高於風險。」

香港醫學專科學院。（資料圖片）

指對長期病患者好處高於風險

醫專表示，家庭醫生能為市民提供全面、持續護理，照顧身體、社交和心理健康狀況。患有慢性疾病 ，例如糖尿病、高血壓，以及高齡人士對感染新冠肺炎的發病率及和死亡風險，比一般人相對較高，「故除非對疫苗有明確的禁忌症，對於病情穩定的長期病患者而言，接種疫苗的好處是高於風險。」

疫情染肆虐，學校停課等社交距離措施，醫專提到，長時間地減少了兒童與朋輩接觸，「已經導致到兒童開始患有社交心理疾病的趨勢」，這些負面因素尤其對有特殊學習需要和基層家庭的兒童有嚴重影響，成年人提高接種疫苗率是確保學校全面復課的最有效方法。

醫專指，醫學文獻已清楚地成個年人接種疫苗，不論他們是家庭中的成員、或是兒童及青少年的照顧者，都不僅能保護自身在日常生活時免受感染，亦可有效地保護未能接種疫苗的年輕下一代。

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醫專呼籲︰計劃懷孕亦接種疫苗

至於孕婦在感染新冠肺炎後，有較高風險出現併發症，包括需要呼氣器支援及引致早產，醫專亦建議為了孕婦接種疫苗，「尤其是正計劃懷孕」。

醫專呼籲市民應盡快接種疫苗，「只有當更多的人接種疫苗，我們的生活才能早日恢復正常，才能逐漸實現群體免疫的效果。」