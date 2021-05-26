新冠疫苗｜陳肇始：接種猶豫情況嚴重　下輪未必能採購足夠疫苗

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本港疫苗接種率持續偏低，食物及衞生局局長陳肇始表示，截至5月24日，已有超過126萬名市民接種了第一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的19.3%。另外，約90萬7千名市民已接種第二劑新冠疫苗。

陳肇始回應立法會書面質詢時指，由於本港疫苗猶豫情況十分嚴重，而已採購疫苗過剩的機會明顯，政府於下一輪與藥廠的採購談判中，未必可以取得如今輪洽購般理想的成果，現階段政府未知能否在下一輪，採購足夠全港市民接種的疫苗劑量。

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疫苗供應緊張　政府或通過世衞捐疫苗至更有需要地方

陳肇始表示，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗，與藥廠商討如何處理，包括探討延遲付運或不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織等渠道，捐予其他對疫苗更有需要的地方。

陳肇始指，政府會在準備本港下一輪疫苗接種計劃時，一併考慮採購新一批疫苗，但由於全球疫苗供應會持續緊張，預計藥廠以至世衞均會考慮本港今輪接種計劃反應，決定本港在其全球疫苗供應策略中，可獲分發的疫苗劑量。

她提到，香港目前的疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平，如新一波疫情不幸來臨，並不足以築起群體免疫屏障作保護，疫苗接種率以至接種進度還有很大進步空間。

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