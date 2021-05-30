因母離世受重擊　患舌癌後苦練吐字　重新出發以聲音教同路人振作

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-30 11:30

前著名DJ洪朝豐，最人所想起的，除了是他昔日主持的電台節目外，以及一段段為人津津樂道的感情生活。近年，他因媽媽的過身久久不能釋懷，同時患上情緒病，加上先後患舌癌及淋巴癌，人生經歷比一般人的一生還要多。3年前，他因罹患舌癌要切除部分舌頭保命，經一段時間努力下，終可清晰用語言表達自己。 他接受訪問時分享道，近日已從母親離世的陰影中走出來，希望以分享經歷方式的靜心班，重拾當年做DJ的感覺。

前著名DJ洪朝豐。j

洪分享，早年經歷過多次身體上、感情上的巨變，只有母親離世對他而言最刻骨銘心、最痛令他久久不能釋懷。母親離開的初期，洪朝豐每晚都從睡夢中哭醒，彷彿見到母親臨終模樣。經過近八年的煎熬，近半年，洪終於擺脫母親離開那段令他難受非常的狀態，夢中只餘下昔日二人生活點滴，令他感到可重新振作，「我永遠都唔可以忘記媽媽，但係希望會記得開心嘅嘢，我今年都61歲，都有重新始的感覺，又覺得可以以經歷跟唔同人作舒解感受。」

跟洪朝豐對談間，見他精神已顯不錯，只是比較怕冷於餐廳內要穿上外套。經歷舌癌的煎熬，要切除部份舌頭，他經過數年的努力練習下，現時已可清晰的說出話來，可見他的努力及為了康復的決心。

他提到，疫情下，有不少對生活感到不快，認為人生起跌平常事，在他而言，不能跟身在英國的兒子再見面，是感到難過，「佢個邊疫情係嚴重，做父母當然好想再見佢，但的確明白呢個時間係無辦法。」他早前亦了解到有學生跟他同樣患上舌癌，復康中有所阻滯向他求助，現時亦可慢慢用言語與他人溝通有所成就感，現時本港疫情持續緩和，決定重辦靜心班，望藉着其具治療性的聲音為港人減壓，以聲音協助他人渡過難關。