内地官二代涉襲3警案　男警截被告遭掐胸至泛紅　搜出疑似公安證

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-27 15:19

讀香港大學的内地官二代，被發現接觸一名在電騙案中受騙的老翁，遭警員查時，涉嫌襲擊3警，並把其中一警胸部掐至泛紅。官二代原被控訛騙及襲警等4項名，控方撤回其欺騙財產罪，但他否認其他指控，案件今（27日）觀塘裁判法院就其面對的襲警罪開審。警員稱當日被告掙扎，他們曾於防煙門間糾纏，其中一名男警更遭被告掐胸，他們之後在被告身上搜出一張疑似內地公安的證件。

涉在牛頭角襲擊3警

被告杜立衡（20歲，學生），被控3項襲警罪，指他於2020年9月3日在在牛頭角彩盈邨盈康樓後樓梯，意圖抗拒合法拘捕而襲擊3名警員，包括：黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

欺騙罪獲控方撤控

被告原另被控1項以欺騙手法取得財產罪，指他於去年8月31月，在同一地點假冒中國大陸公安，不誠實地取得一名姓鄧事主的人民幣465,200元，即約52萬港元。但這罪已獲控方撤控。

警接獲市民投訴後在大廈埋伏

警員黃榮德供稱，他當時駐守秀茂坪刑事調查隊，去年9月3日，接獲姓鄧市民舉報一宗幾日前發生的騙案。黃和其他警員於當天下午3時半，到鄧的住所附近埋伏等候騙徒。便衣警員尾隨鄧與被告從大廈大堂乘升降機到3樓，鄧指稱被告為騙徒。

被告遇截即撥開警員手臂欲逃

黃稱他截查被告時，先後以廣東話和普通話表明警員身份，被告撥開黃的手臂欲逃，黃和其他警員再上前捉住被告，但被告繼續掙扎，經一輪糾纏拉扯，警員最終於防煙門內制服被告，及將他鎖上手銬。黃供稱，他在被告身上搜出一張疑似內地公安證。辯方一度質疑警員在防煙門內對被告拳打腳踢。

警員稱遭被告用右手掐胸

警員陳毅汛供稱，被告當時大力掙脫其右手想逃走，沒有理會警告，被告撞開防煙門後，他們在兩道防煙門間糾纏。被告以右膝撞陳的腹部，陳以左手捉被告右膝時，對方緊捉陳的左手，又以右手掐陳的左胸部，陳雙手撥開被告。警員合力將其制服。事後他發現左前臂擦傷及胸部泛紅，感到痛楚。

據了解，操普通話的被告持學生簽證在港大讀商科，父親是內地官員，母親在醫院工作。

案件編號：KTCC1556/2020