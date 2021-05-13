自閉男涉罵警等被捕　辯方指被告被捕後曾多番被摑　求拒納其招認

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-13 19:05

患自閉症男學生涉嫌前年在九龍區衝突中指罵警員為「死黑警」及疑作挑釁行為被捕，案件今（13日）在九龍城法院審訊，辯方指被告被捕後因讀錯自己身份證號碼而多番被掌摑，被多名警員制服被告時用過分武力，被告被捕後被迫抄下聲明和簽署才准到醫院驗傷，有警員更曾對被告說：「由得你（被告）痛死佢。」警員不認同法，並指被告在現場挑釁警員及拒絕交出身份證，更曾擊打警員頭盔一下。

被告陳秉臻(18歲，學生）被控兩項襲警及一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指他於2019年10月20日，在九龍旺角彌敦道與窩打老道交界，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧；另指他於同日同地襲擊執行職責的兩警，即編號18423及6185的警員。

讀錯身份證號碼被掌摑

辯方對被告被捕後的錄影會的招認內容面有爭議，指被告自2010年確診患上自閉症，一直有接受治療和服藥控制病情。案發當日，被告被戴上警車後，被一名軍裝男警喝令他讀出身份證號碼；被告混亂中讀錯，即被警員以粗口責罵「X你老母錯X咗，係咪唔X知。」之後又遭掌摑面部。被告後來再次錯讀身份證號碼，之後再次被摑。

送到警署被要求道歉

律師指被告被帶到警署後，交由一名便衣警員看守，便衣再次要求被告讀出身份證號碼，又要被告道歉，並說：「知道自己錯未？仲唔道歉！」並再次掌摑被告；被告初時不願服從，但因害怕最終道歉。

逼簽口供紙才准送醫院

辯方又質疑，被告沒有如警方紀錄中承認打警察，又指被告曾要求去醫院，但警員逼他要簽署口供紙和在口供紙上抄錄聲明，之後才可安排他治療，否則就會「由得你痛死佢」。

警指被告曾揚言夠膽過來隻揪

控方其後傳召拘捕被告的警員陳文道作供。陳稱，他當日負責掃蕩任務，在窩打老道和彌敦道交界設立防線；當時有30至50人正在路上集結，被告站在人群前方，向警員挑釁稱：「死黑警，夠膽過嚟隻揪。」人群隨即起哄，陳立即警告被告，但被告沒有理會。陳於是上前截查被告，並要求他提供身份證；被告後退並大叫：「咪X埋嚟。」及「唔畀又點？」並用右手擊打陳的頭盔一下；陳的同袍見狀喝止被告，並伸出警棍指向被告，被告抓住警棍與警員拉扯；最終被數名警員合力制服。

辯方質疑當時有多名警員上前制服被告，期間對被告使用過度武力，更令現場市民群情洶湧；陳否認說法。

審訊明天繼續。

案件編號：KCCC532/2020