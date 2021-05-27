BNO｜英國首季錄得3.4萬宗BNO簽證申請　料有5500人經LOTR入境

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-27 18:37

近月本港爆發移民潮，不少港人選擇申請BNO簽證移居英國，英國內政部今日（27日）公布最新的入境數據，指今年首季共錄得34,300宗BNO簽證申請，其中20,600宗為境外申請。當局又指，估計第一季度有5,500名BNO、特區護照持有人獲批酌情入境申請（LOTR）。

今年1月31日，英國政府為英國國民（海外）（BNO）持有人引入了新的移民途徑，為他們及其家人提供於英國生活，工作和學習的機會。英國內政部今日公布最新的入境數據，其內容顯示今年第一季度（1月至3月），共錄得34,300宗BNO簽證申請，其中20,000宗為主申請人個案，14,300宗為受撫養人個案；20,600宗為境外申請，13,700宗為境內申請。

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至於20,600宗境外申請中，共批出5,600宗簽證，包括3,600宗主申請者、2,000宗受撫養人。而13,700宗境內申請中，共批出1,600宗簽證，包括1,200宗主申請人、400宗為受撫養人。數據顯示，成功批出簽證佔86%為BNO護照或香港特區護照持有人，亦有41%受養人持有特區護照以外的護照。

當局又指，估計第一季度有5,500名BNO、特區護照持有人獲批酌情入境申請（LOTR）。而第二季度的數據，將於今年8月26日發布。

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