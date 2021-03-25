英領館亦收到港府信函　促拒BNO申工作假期簽證　美領：政策不變

撰文： 林穎嫺 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-25 19:10

路透社今天（25日）引述多名外交官稱，港府致函多個外國駐港領事館，要求他們停止接受BNO護照申請工作假期簽證。英國駐港總領事館確認接獲有關信函。 美國駐港領事館回覆《香港01》查詢時表明，美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍有效用作簽發證件和入境美國。據資料，本港目前與14個國家就工作假期計劃達成雙邊協議，每年名額合共11,750個。

《路透社》報道引述消息指，港府去信約12個外國領事館，指本港於今年1月31日起，已不再承認BNO作為旅遊證件，要求停止接受BNO護照作為申請工作假期簽證的證件。報道引述多個國家回應，包括日本、南韓、澳大利和紐西蘭表明仍承認BNO，報道引述消息，相信多數國家對港府的要求置之不理，有外交官更稱舉動接近挑釁（bordering on belligerent） 。

美國駐港領事館：繼續承認BNO

英國駐港總領事館確認接獲有關信件。美國駐港領事館亦於接受《香港01》查詢時表明，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍有效用作簽發證件和入境美國。

▼14個國家工作假期簽證每年名額▼

+ 8 + 8 + 8

目前與14個國家達成雙邊協議

據資料，本港現時與14個國家達成雙邊協議，包括澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、荷蘭、新西蘭、瑞典、英國，每年名額合共11,750個。