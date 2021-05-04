英國名校Rossall School接港生查詢較以往增兩倍　部份屬BNO家庭

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-04 08:00

本港出現移民潮，英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，不少港人都有意前往英國生活。 英國著名寄宿學校Rossall School，在過去一年半接獲諮詢的港生查詢較以往增加兩倍，當中部份是BNO家庭，取錄人數亦有增加；而為慶祝該校獲「全施坦威（All-Steinway Schools）」稱號，決定舉辦國際鋼琴大賽慶祝。全球17歲或以下中小學生均可遞交影片參與。最優秀得獎者更可獲該校「國際鋼琴學院」取錄，就讀期間學費及寄宿費可獲半數資助。學校現有728名學生，當中約4%為香港學生。

Rossall School校長 Jeremy Quartermain。（受訪者提供）

校長 Jeremy Quartermain接受《香港01》視像訪問時透露，為慶祝學校成為英國第21間擁有「全施坦威（All-Steinway Schools）」稱號的院校，學校將成立「國際鋼琴學院」，並舉辦全球性鋼琴大賽。最優秀得主可獲Rossall School國際鋼琴學院取錄，就讀期間學費及宿費減半。

將辦全球鋼琴大賽 得獎學生可半價入讀

施坦威鋼琴被喻為鋼琴音色、觸感、美學和投資價值的最高標准，如今97%以上的鋼琴演奏家都會選擇施坦威鋼琴作為音樂會演奏用琴；而全施坦威學校會致力為學生及學校提供最好的音樂學習器材，由練琴房到演奏廳 都採用施坦威設計的鋼琴，而現時有超過175所學校獲「全施坦威學校」資格。

雖然贏得比賽有機會換來入讀機會，但Jeremy Quartermain提醒，該校考慮是否取錄時，不只看重學業成績，更重要是視乎學校能否幫助小朋友成長及發揮所長，並期望與家長建立良好的家校溝通：「期望小朋友喜愛閱讀及思考、懂得有禮又有意義地發問，我們學校期望能夠幫小朋友發揮所長，在愉快及溫暖的環境下成長。」

過去一年半接獲港生查詢升學 較以往多兩倍

該校現時有728學生，較上一學年增加一成，香港學生佔全校約4%，他們大多就讀7至13年級，過去一年半，學校接獲諮詢的港生查詢較以往增加兩倍，當中部份是BNO家庭，學校下學年獲取錄香港新生約20人，比往年只有4至5人為多；Jeremy Quartermain讚揚不少香港學生熱衷參與不同活動、英文程度良好，懂得與人相處。



比賽由即日起至5月28日接受報名，報名費介乎30至50英鎊，按年紀組別收取。



12歲或以下參賽者報名費為30英鎊（折合約325港元），最長可錄8分鐘個人演奏，當中須包含古典作曲家作品（如Clementi Sonatina，Beethoven Bagatelle）。

15歲或以下報名費為40英鎊（折合約433港元），最長錄12分鐘個人演奏，須包含巴哈的對位（contrapuntal）作品（如Invention/Sinfonia/Prelude和Fugue）。

至於17歲或以下者，報名費為50英鎊（折合約540港元），最長15分鐘個人演奏，須包含海頓、莫扎特、貝多芬或舒伯特的任何鋼琴奏鳴曲第一樂章。

三個組別分別設冠亞季軍，年齡組別愈大，獎金愈多，如17歲或以下群組冠軍可獲750英鎊獎金。至於三個組別中表現最優秀者，除可在倫敦馬里波恩Steinway Hall舉辦個人演奏會，更可獲「湯瑪士·畢勤獎學金」（The Thomas Beecham Scholarship Award）。即若得獎者入讀Rossall School，可獲減免50%學費及宿費。

Rossall School早於1844年建校 曾培育港大創辧人

Rossall School位於蘭開夏郡鄉郊，距離曼徹斯特和利物浦約一小時車程；學校早在1844年建校，屬維多利亞時代早期成立的學校，該校現時是一所教授國際文憑(International Baccalaureate)課程的寄宿學校，專門培育7至19歲學生。



多年來學校培養了不少各界的名人，包括前港督及香港大學創辦人盧吉 Sir Frederick Lugard、跑車製造商 Aston Martin 前公司負責人 Sir David Brown等。