剷車司機涉性侵親女　事主稱知父愛她卻非視她為女兒　覺一生被毀

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-27 20:09

中年剷車司機涉4年間多番性侵親女並涉亂倫案續審，庭上繼續播放事主X的錄影會面，她透露父母鬧離婚後父搬走，她曾搬往和父同住，父表明很愛她。惟她卻回應稱：「唔要你呢份愛。」女事主又稱，自小很怕父親，她知父很愛她，但非視她是女兒，她亦覺事至如此部份是「自己攞嚟」，坦言見到被告「想嘔」，覺被告毀其一生，終心理狀況出現問題，亦從而揭發了本案。

被告曾表明很愛X

X在錄影會面指，她的父親，即本案49歲的被告和其母於2018年鬧離婚，並搬到另一單位。惟她因經濟壓力等問題，後來亦搬與被告同住。被告當時問X：「係咪會留在度....係咪鍾意爸爸？」他又表明「好愛」X，X回應：「唔要你呢份愛。」

X續透露，於2019年2月返回鄉下度歲。她飲醉後返回自己房間，被告突然開門入房，謂：「好想同我扑野」，然後把她強姦。

教X用性玩具稱一定開心

於2019年8、9月某日，她到被告新居時，按被告要求打開衣櫃，見到情趣用品，包括跳蛋、恍似女性性器官的性玩具等。被告指會教X使用跳蛋，稱「一定開心啲㗎」，然後要X一邊使用，一邊和他性交，X起初只是假裝使用它，但遭被告發現，最終無奈就範，並形容覺得「好核突」。

曾情緒失控痛哭

X形容當時覺心理狀況出問題，「見到佢（被告）想嘔」，但同時又覺得自已「好污糟」，「有部份都係自己攞嚟」。她最終因受不了，搬離被告的新居，返回舊居與母親同住。惟她之後仍情緒失控，會突然痛哭，亦曾鎅手。她形容該段時間「好崩潰、好負面」，最終於2020年3月，把所有事件告知一名朋友，朋友則聯絡社工，事件最終報警。

被告覺得與X生活很甜蜜

被問及和被告的關係，她指自幼已很怕被告。被告則愛她，但非視她為女兒。她又指，只是為了生活，才搬至被告的新居，但被告覺得兩人生活甜蜜。她又透露，曾和被告「攤派」，因覺得對方毀其一生。

現年的49歲被告，被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、3項強姦和1項亂倫罪。案發介乎2015年至2019年間，事主X當時介乎12至16歲。

案件明續

案件編號：HCCC45/2021