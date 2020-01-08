亂倫親女逾十年　司機被囚17年半　官：斥被告禽獸也侮辱了動物

中年貨車司機自親女11歲起開始要她亂倫，亦以令人窒息的方式監管女兒，不准她與男性來往之餘，亦有要女兒同睡要妻睡沙發，以令妻子產生妒忌之心。司機早前認罪，案件今(8日)在高院判刑，法官杜麗冰狠斥被告罪犯滔天，更直言若以人面獸心、禽獸不如等詞語比喻被告，也侮辱了動物，因動物也懂愛自己的孩子，重囚被告入獄17年半。 法官同時亦讚揚事主發揮了超乎常人的勇氣，打破父親在她身上的枷鎖，認為她是勇氣的象徵，希望其他性侵受害人可以予以仿效，更稱若能親遇事主，必會上前與她握手以表敬意。

任貨車司機的59歲被告，在高等法院承認8項亂倫及1項作出傾向意圖妨礙司法公正罪。(資料圖片)

現年59歲的被告本被控27項強姦、亂倫等罪，但他最終承認8項亂倫罪及1項作出傾向意圖妨礙司法公正的作為罪，其他控罪則留在法庭存檔。

指被告以父親身份侮辱女兒

法官杜麗冰花了近一小時讀出其判刑理由，直斥被告行為可恥，想到被告利用作為父親的身份這樣侮辱自己的女兒，便感到令人憎厭。杜官直言女事主X必然發揮了超乎常人的勇氣，才能去打破被告在她身上施予的枷鎖。

被告的行為罪犯滔天，有人或會稱被告人面獸心、禽獸不如，但這樣的比喻侮辱了動物，因為在動物界中，父母也會懂得保護自己的孩子。 法官杜麗冰

官稱看事主報告感心力交瘁

杜官指X的創傷報告令她感到心力交瘁，報告顯示自X於7歲從內地來港後，被告便開始對X施加令人窒息的控制，包括監控她與朋友及祖母的電話來往，不讓她與男性朋友外出，並威脅會找有黑社會背景的人傷害對方，X因而不敢交朋友，亦感到孤單及被孤立。

與女兒同睡令妻產妒忌心

杜官直指被告不但離間X與朋友的關係，更離間她可依靠的人，刻意破壞X與其母親的關係，例如當X母罵X時，被告會假裝與X同一陣線，送禮物予X，又著X與他共眠，反叫X母睡在沙發上，令X母產生妒忌心，X母的情緒亦因而變得脆弱，經常想自殺，X因為擔心揭發事件或會令母親自殺，因此一直不敢揭發事件。

女法官杜麗冰直言斥被告禽獸也侮辱了動物。(資料圖片)

事主自覺無價值及卑賤

杜官又指，X自中學開始一直受惡夢所困，即使被告被捕後，她仍會半夜驚醒，再次回憶這些可怕的事情。創傷報告亦顯示，X對於揭發事件感到自責，又認為被告奪去了她的天真及童年，令她感到自己沒有價值及卑賤，報告顯示X需要接受長期及密集的心理治療。

官指被告無反省其行為

杜官續指，雖然辯方稱被告感到後悔，但被告明顯在2018年時仍未反省，並兩度去信X要求女兒不要指證他。杜官透露X在寫予法庭的信件中，仍然感謝被告沒有忘記她畢業的日子，杜官直言X的行為令人可敬，即使被告對她做了這樣的事，她仍表達對被告的尊重，在她多年為官的生涯中，亦鮮見這樣的事情。

讚揚事主行為是勇氣象徵

杜官又謂，X毋須感到慚愧或自責，她反而應對自己感到自豪，因為她鼓起勇氣擊退了多年來纏擾著她的魔鬼，而X的行為會被視為勇氣的象徵，讓其他同受性侵犯的受害者仿效，令她們也可解開自己的枷鎖。杜官稱，若有一天有幸見到X，必會上前與她握手以示自己對她的敬意。

杜官最後表示，法庭必須向社會傳達訊息，阻嚇那些利用自己作為父母而去性侵孩子的人，杜官提醒父母應要保護自己的子女，而非傷害他們。

事主11歲是首次被侵犯

案情指，女事主X在內地出生，於2002年與母親來港與被告團聚。首次性侵事件發生在2006年的暑假，當時X只有11歲，X與母親及被告本來打算到內地參加飲宴，但X的回鄉證過期，所以被告與X單獨留了在香港，被告便趁機侵犯了X。

拍下性交過程並以片段作威脅

此後11年，被告不斷性侵X，不准X與男性聯絡，又控制她外出的時間，所以當被告要求性交時，X為了可與朋友外出，所以同意被告要求。被告更會拍攝與X的性交過程，由於被告手上有性交片，且X母經常要脅要自殺，所以X擔心家庭破裂，不敢揭發性侵事件。

去信叫女兒叫她勿作證

直至去年7月，被告與X因外出問題吵架，X感到憤怒，才聯絡友人幫她報警，事件才得以揭發。在警誡下，被告承認自X年約11歲時，已一直在X同意下與她性交。被告在本案還押期間，更兩度去信X，X認為被告在信中希望她不要指證自己，但X回信拒絕並再次報警。

案件編號：HCCC161/2019