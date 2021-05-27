剷車司機涉性侵親女　事主憶首遭被告強姦　父：無事嘅我會好溫柔

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-27 15:55

中年剷車司機涉4年間多番性侵親女案，今（27日）在高等法院續審，控方播放親女X的錄影會面。X在會面中透露性侵經過，並指她的第一次是遭父親強姦時，當時屬處子之身的她明言拒絕，但父親遊說謂：「無事既，唔會痛.......我會好溫柔。」她更形容父親性侵她時，「個樣好淫咁望住我」，甚至是「精蟲上腦」、「變態怪獸」，不能控制其性慾。

女事主X在錄影會面中透露，她和現年49歲的被告、母親和兄長同住。2015年某個周末晚上，當時母親和兄長不在家，X依從被告所言，到他的床入睡，惟被告摸她的腰和胸，事後並叮嚀她不可以告知他人，包括母親和兄長，指此事屬他和X之間秘密。X指，被告其後亦有非禮她，「摸身摸勢」，以及要X替他手淫和口交。

你幫我舒服 我幫你舒服

於同年某個晚上，X再和被告同床。被告摸她的胸，又迫她的手淫和口交。她之後感到被告欲強姦她，由於她當時是處子之身，不想把其第一次給予父親，在會面中她道：「我同佢係父女，絕對唔可以發生。」她遂向被告表明：「唔要。」惟被告稱：「你幫我舒服，我幫你舒服番…….」又指：「無事既，唔會痛.......我會好溫柔……」然後把她強姦她。他事後更問X：「你都覺得好舒服呢？」

性犯時貌似變態怪獸

她形容被告侵犯他時「個樣好淫咁望住我」，甚至是「精蟲上腦」、「變態怪獸」，不能控制自己的性慾。

此外，她在2016至2017年某天晚上，在廁所如廁後，被告突走入廁所強姦時。被告又著她不要大叫，避免喚醒母親和兄長。而自中二起，她便遭被告迫服食避孕藥，謂：「唔食你會有咗。」但她服食2、3個月後，便未有繼續。

見女拍拖問點解咁對我

她又透露在中三時有一名男友，該男友曾到她的住所。被告返家時遇見兩人，會發脾氣，亂扔物品，好像不接受此事。被告向X指：「點解咁對我？」X指不明所以，認為她有自己生活，但被告稱：「覺得好似我係佢既野。」

現年的49歲被告，被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、3項強姦和1項亂倫罪。案發介乎2015年至2019年間，事主X當時介乎12至16歲。

案件編號：HCCC45/2021