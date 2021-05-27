海外醫生｜員工陣線評方案引內地醫生　醫管局斥製造矛盾誤導公眾

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-27 21:53

港府銳意引入海外醫生，醫管局員工陣線本周一（24日）發文章批評，政府此舉是為引入內地醫生。食物及衞生局日前已發文反駁，醫院管理局今日（27日）又不點名批評文章純屬揣測，刻意製造矛盾，誤導公眾，稱政府對海外醫生的要求嚴格，規定他們在公營醫療系統服務較長年期，認為絕對有助紓緩前線醫生的工作量。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

醫管局員工陣線本周一以題為『「免試執業」取代本地專業』，在Facebook發文，稱政府修例後，令海外醫生毋須通過執業試，批評先例一開，將來可再以引入「非本地醫生」為名，輸入「中國醫生」為實，而假如經新機制輸入的醫生是由中國醫學院所培訓的醫生為主，而且來港可豁免通過執業試，醫療水平將成為最大疑問。

食物及衞生局醫管局本周二深夜已經發文反駁。醫管局今日接力，再不點名批評有關評論文章純屬揣測，刻意製造矛盾，誤導公眾，表示醫管局會繼續與香港醫學專科學院協作，讓非本地培訓醫生在港工作期間繼續接受專科培訓，並就他們取得專科資格後五年的工作表現給予在職評核，信納他們勝任為醫生，特別註冊醫生方可以申請正式註冊。

當局又稱，相比之下，本地培訓的醫生在完成一年實習後便取得正式註冊，政府對這些非本地培訓醫生的要求其實更為嚴格，有關醫生能夠在公營醫療系統服務較長年期，亦絕對有助紓緩前線醫生的工作量。