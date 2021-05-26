海外醫生｜梁智鴻批本末倒置　促政府先阻止公院醫生流失

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-26 23:49

政府將向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，免試引入合資格海外港人醫生。醫管局前主席梁智鴻稱，執業試並非醫生保護主義，而是要保護市民。他又稱，「當一個人穿肚流血，第一件事係要止血，之後先再輸血。」他批評政府增加海外醫生做法本末倒置，應先阻止公院醫生離職，再增加海外醫生人手。 醫學會前會長方津生稱，擔心負責訂定非本地醫學院名單的「特別註冊委員會」承受政治壓力，須承認不想承認的醫學院。他又指，3名醫委會委員應由會方提名 ，而非透過行政長官委任，才可體現民主，並真正體現醫生業界的心聲。

醫學會前會長方津生稱，本港公院輪候時間長，私家醫生卻乏人問津，「私定醫生係咪嚴重人手不足，大家心裡有數。」對於政府常引用《醫療人力推算》，預計香港在2030年和2040年將分別欠缺約1,600名和1,900名醫生，他直言不理解公式如何計算。

負責訂定非本地醫學院頒授的認可醫學資格名單的「特別註冊委員會」，委員會成員包括衞生署署長、醫管局行政總裁、醫委會主席、香港醫學專科學院主席、港大和中大醫學院院長、不多於3名由行政長官委任的醫委會委員，以及不多於1名由行政長官委任的其他人士。方津生認為3名醫委會委員應由會方提名 ，而非透過行政長官委任，才可體現民主，並真正體現醫生業界的心聲。

另外，條例列明食物及衞生局局長可向委員會發出指令，方津生斥：「專業審查醫學院係好嚴肅嘅工作，我覺得發出指令係完全唔合適。」他坦言最擔心委員會須承受政治壓力，被迫承認不想承認的醫學院，「例如覺得某間機構唔達標，會否有人施壓，要佢哋承認呢間。」方又說，懷疑政府下一步會開放非香港居民海外醫生來港免試執業，認為倘審查機制嚴肅、公平便問題不大，只憂慮委員會受到政治壓力。

醫管局前主席梁智鴻稱，很多人指執業試是醫生保護主義，「其實絕對唔係，係要保護市民，正如香港醫學會使命係維護民康。」他重申，希望所有香港市民得到同一可接受水平的醫生醫治，強調香港由始至終無阻止海外醫生來港，只是有執業試作為劃一指標，認為政府無需要為他們另闢蹊徑。

談到公營醫療醫生不足，他比喻說：「當一個人穿肚流血，第一件事係要止血，之後先再輸血。」他批評政府增加海外醫生做法本末倒置，應先阻止公院醫生離開，才增加海外醫生人手。他指，醫生離開公營醫療的原因相當複雜，多年來一直有人才流失代表醫管局現有挽留措施未能止血，認為食衞局應該深入研究。

梁智鴻又說，1997年前有很多海外醫生來港執業，但當時本港醫委會跟從英國制度，每5年會審核所有英國殖民地的大學水平，現今已難以做到。「依家有咩能力睇一間學校得唔得？只可以研究佢哋紙上嘅curriculum（課程）。」

醫管局曾於2002年底起推出「肥雞餐」，以自願提早退休形式勸退資深醫生，接到逾2,000份申請。梁智鴻當時正在任領導此項目，被問到當日決定有否為公院醫生不足埋下伏線，他回應稱：「政策係跟時勢轉㗎嘛，依家第一步應該檢討醫生點解走。」

醫學會百年慶典籌備委員會聯席主席楊協和稱，希望醫管局可改善醫療配套及晉升制度等，解決醫生流失問題。他又引述有限度註冊海外醫生數據指，僅三成海外醫生願意在醫管局工作，不少傾向選擇大學研究工作，質疑海外醫生法案未能針對公院對症下藥，只能為他們日後私人執業鋪路。