海外醫生｜林正財：修例無政治動機　冀公眾實事求是解決民生問題

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-27 18:30

團結香港基金今天（27日）在線上會議發表關於醫生人手短缺的研究報告，歡迎政府免試引入合資格海外醫生安排，並比較多個先進經濟體的醫生註冊及培訓機制，提出多項建議。 行政會議成員、安老事務委員會主席林正財在會上表示，海外醫生法案值得支持，讓公立醫生稍有喘息機會。被問到負責制訂醫學院名單的「特別註冊委員會」會否承受政治壓力，林正財稱，修例無政治動機，強調無意幫個別地區醫生來港執業。他指，每次提及醫生供求問題，都會有很多陰謀論、政治論述等，希望市民及專業團體實事求是，先解決眼前民生問題。

本身是醫生的行政會議成員及安老事務委員會主席林正財在會上表示，海外醫生法案值得支持，讓公立醫生稍有喘息機會。（zoom截圖）

林正財︰現時醫生人手缺少太多

本身是醫生的行政會議成員、安老事務委員會主席林正財表示，不少長者向他反映覆診很困難，輪候時間長達兩、三年。現時醫生人手缺少太多，醫管局難以改善醫生工作環境及提供培訓等，加上10年醫院發展計劃需要更多醫生人手，尤其啟德醫院人手是很大問題。他認為海外醫生法案值得支持，「一道小門未必可解決晒所有醫療問題，至少有多少少空間做好啲培訓，令依家嘅公立醫生有少少喘息機會。」

被問到政府日後會否開放門檻給全球所有醫生，林正財稱，修例無政治動機，每屆政府任期只是5年，「無水晶球」預計，亦無需要為下屆政府做決定。「現屆政府唯有行一小步，如果連一小步都唔行，好難追得上新加坡、英國（醫生供應比例）。」

難以估計回流的海外醫生人數

至於「特別註冊委員會」會否承受政治壓力、被迫讓內地醫生來港執業，林正財說， 「聽唔到有任何政治壓力，無意幫某個地區醫生來港執業。」他指，每次提及醫生供求問題，都會有很多陰謀論、政治論述等，希望市民及專業團體實事求是，先解決眼前民生問題。

林正財坦言，難以估計回流的海外醫生人數，不過已有外國醫學生向他表示有意回港服務。他強調，法案對醫生水平著墨不少，與1996年前醫委會免試引入海外醫生是兩碼子的事。海外醫生要經本港僱主面試挑選，年較淺的醫生入職後更需接受職專科培訓，亦要每年在公營機構通過考核，相信可以嚴守醫生水平。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，病人輪候時間過長，容易對長者構成家居安全問題，亦令病人和照顧者生活陷入擔憂。彭又回應醫管局前主席梁智鴻為公立醫院「先止血，再輸血」的建議，「本身係貧血嘅話，點止血都無用，係要輸血。」他又稱，醫管局10多年前已採取止血措施挽留人才，但成效不彰，應再擴闊海外醫生法案框架。

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山表示，本港的醫生人手不足問題源於制度癥結及改革決心不足，令病人苦等受害。（zoom截圖）

團結香港基金倡醫管局全球招聘應涵蓋各級別醫生

團結香港基金建議，醫管局的全球招聘工作亦應涵蓋各級別的醫生，並輔助他們實習、考試、專科培訓或專科資歷認證。基金會期望「特別註冊委員會」以專業客觀方式，訂定認可醫學院名單，並應設立上訴機制，靈活處理個別未符合所有指定準則的醫療人才。

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山表示，本港醫生人手不足問題，源於制度癥結及改革決心不足，令病人苦等受害。他又稱，非本地培訓醫生曾經是醫生人手重要來源，後來制度被廢除，等於「打跛了公營醫療系統其中一隻腳，令本港醫療系統多年來單腳跳。」

他認為香港一直自建圍牆，令很多港人海外醫生「歸家無門」，歡迎政府修例，在「掘頭路」增加一條小小的通道，但遠遠未及修補20多年來醫生人才流失的傷口。

團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓稱，修訂《醫生註冊條例》是踏出正確方向，但力度仍然不足。（Zoom截圖）

團結香港基金醫療及社會發展研究主管田詩蓓稱，修訂《醫生註冊條例》是踏出正確方向，但力度仍然不足，期望政府採納基金會建議，在引入、培訓、認證非本地培訓醫生的各個環節上都拆牆鬆綁。