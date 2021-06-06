禁飛令｜返菲機票飆至三千　外傭偕初生女無奈滯港：真的好想回家

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-06 13:00

港府對菲律賓、印度等地，實施「禁飛令」超過一個月，返菲的航班相應減料，票價飆升。一早打算完約後便返菲的Marianne（化名），3月時因身體不適錯過航班，最終在港誕女，目前待航空公司重新編排航期，惟未有回音，「我真的好想回家，我知道自己在這裡的狀況艱難，我已經沒有工作簽證，又沒有親戚幫我照顧小朋友」，支出方面感到極大壓力。 協助懷孕外傭的融幼社（PathFinders）近月接獲10宗求助，個案經理Lia指以往甚少遇到類似情況，但因菲律賓沒航班來港，單程返菲的航班自然大減，宿舍入住率亦「爆棚」，受助人居住時間更長。

疫情影響，本地外傭數目降至約37萬，而在禁飛令實施下，加上菲律賓疫情肆虐，航班不時取消，甚至無了期「延期」，有姐姐「有家歸不得」。Marianne（化名）來港工作4年，去年便得知有孕，原打算今年2月完約後，便返回家鄉分娩，僱主亦早已預約好2月中旬的機票，無奈最後因身體狀況趕不上，「曾問過可否提早少少離開，但僱主不答允」。

Marianne（化名）來港工作4年，去年便得知有孕，原打算今年2月完約後，便返回家鄉分娩，返因身體情況無返趕上航班。 （歐嘉樂攝）

她其後再自費訂機票，期望於3月初離開，「我真的好想回家，我知道自己在這裡的狀況艱難，我已經沒有工作簽證，又沒有親戚幫我照顧小朋友，尤其是住院費用」，不過，當時因身體不適，當日需入院治療，再次錯過航班。最後因兩次錯過航班，Marianne終在港誕女，「當時相當無助」，因沒有了工作簽證身份，4日住院費用逾1萬。

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Marianne認為，在港生活支出高昂，「日常食物、尿片、奶粉等」，加上現時無法工作，負擔相當重。（歐嘉樂攝）

由於無力再重新購買連同幼女的兩張機票，目前準備好住院證明、出生證明等，待航空公司重新安排航班，惟因班次疏落，暫未有回音，「望盡快有歸期。」她坦言，每隔一日負擔便越重，形容在港生活支出高昂，「日常食物、尿片、奶粉等」，加上現時無法工作，至今已延續簽證近十次，有時隔幾日便要報到一次。

另一位懷孕外傭是來港工作3年的Shayne（化名）預計6月初便會分娩。 （歐嘉樂攝）

另一位懷孕外傭是來港工作3年的Shayne（化名），原定與僱主11月才會約滿，但提早與僱主於3月解約，當時已懷孕約7個月，但受菲律賓疫情所影響，機位緊張，僱主到處找機票，亦未能成功購買，故無奈滯留在港，預計6月初便會分娩，同樣擔心未來情況。

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融幼社（PathFinders）個案經理Lia，因菲律賓沒航班來港，單程飛往菲律賓的航班自然大減，且價格上升。（歐嘉樂攝）

融幼社收約10宗求助

協助Marianne及Shayne的融幼社（PathFinders）個案經理Lia指，自禁飛令實施後，收到大約10宗懷孕外傭，因班次問題滯留在港的求助。她說，以往甚少遇到類似情況，但因菲律賓沒航班來港，單程飛往菲律賓的航班自然大減。Lia提到，以往前往馬尼拉的機票來回亦僅約900元，惟自疫情起單程機票已升至約1,700元，近日升至3,000元，價格飆升。

Lia指，就機構提供的宿舍疫下入住率爆滿，受助人居住時間亦較以往長。（歐嘉樂攝）

Lia指，就Marianne個案，早於5月11日便聯絡航空公司，但至今仍未獲重新編排航班日期。她坦言，機構提供的宿舍疫下入住率爆滿，受助人居住時間更長，「講真，唔係邊個錯，係個個都有受到影響」，機構目前為有需要外傭提供食物、住所等援助。

融幼社（PathFinders）個案經理Lia指，自禁飛令實施後，收到大約10宗懷孕外傭，因班次問題滯留在港的求助。 （歐家樂攝）

僱傭中介：返菲票價升50%

香港僱傭代理協會主席張結民表示，受菲律賓疫情、禁飛令等因素影響，返菲航班減少，票價亦至少升50%，一、兩日間離開的機票升至「天價」，大部分外傭會預約兩個星期後的機票，價格約3000元。不過，疫情下屢生變數，「人少又未必開，又或者因當地疫情，需要控制航班人數」，班次便有機會突然改期，「無辦法，通常無第二筆錢再去買」，故不少外傭暫時滯留在港。