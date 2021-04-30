印度、巴基斯坦、菲律賓禁飛令延續　尼泊爾5.1起禁飛14日

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 01:42

全球疫情嚴峻，政府周四（29日）晚上宣布，由5月1日凌晨零時起，禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港，並延續印度、巴基斯坦、菲律賓的「禁飛令」。 另外，「熔斷機制」再加辣，如7天內共有10名或以上乘客經任何檢測，包括檢疫期間的檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發禁飛令。 至於復飛安排方面，政府會每兩星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「熔斷」要求。

政府公布，在經收緊的地區性航班「熔斷機制」下，將延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港的措施，值得注意是當局未有提及復飛日子。此外，由5月1日凌晨零時起，當局禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港。

尼泊爾亦會自同日起與上述三個地區同樣被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，曾在該些地區逗留的人士會被限制登機來港。

政府今日（29日）晚上宣布，由5月1日凌晨零時起，禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港，（資料圖片／余俊亮攝）

隨時調整熔斷機制

另外，鑑於全球疫情持續反覆，政府經考慮地區性航班「熔斷機制」的實際運作情況後，將調整機制，除考慮N501Y變種病毒株外，其他有機會為香港公共衞生，帶來相若風險的相關病毒變種，亦會包括在考慮之列。

而在機制方面，也會增設一項並行準則，即如7天內共有10名或以上乘客，經任何檢測，包括檢疫期間的檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發「熔斷機制」。同時，為更審慎處理機制下的復飛安排，政府會每兩星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「熔斷」要求，機制不會自動撤銷。