港府周五凌晨起撤銷對英國、愛爾蘭禁飛令　菲律賓等地禁令維持

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-04 21:15

印度及菲律賓等地疫情愈趨惡化，港府今晚（4日）宣布將於周五（7日）凌晨起，撤銷對英國和愛爾蘭的禁飛令，大前提是本地和當地疫情未有重大轉變，意味着滯留當地的港人有望直航機返港，但當局強調，他們抵港後必須遵守最嚴格的強制檢疫及檢測安排，包括在指定酒店隔離21日後，再接受7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。 另外，本港對菲律賓、印度、巴基斯坦和尼泊爾等極高風險地區的禁飛令將會維持。

▼4月22日，首班英國專機抵港▼

上機前需出示陰性檢測報告及檢疫酒店確認書

食物及衞生局晚上發稿指，考慮到英國和愛爾蘭的疫情已趨平穩，而疫苗接種率亦比較理想，若當地和本地疫情未有重大轉變，計劃由周五起撤銷從當地登機來港的限制，回港人士須取得起機前72小時內的陰性檢測報告，加上預訂21晚指定檢疫酒店房間的確認書，才可登記來港；而抵港後須在機場接受「檢測待行」並取得陰性結果，然後在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫，期間要接受至少3次檢測，完成隔離後仍須進行7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。

至於上周六（1日）才被禁飛14日的尼泊爾，則會連同印度、巴基斯坦、菲律賓一同繼續被禁飛。當局解釋，考慮到現時極高風險地區，即印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、巴西及南非的疫情仍然不穩，現行第599H章下的禁令將會繼續維持。

檢疫安排A組一拆二

食衞局亦擬於周五會同時調整登機及強制檢疫安排分組，將A組拆分為A1組的「極高風險」和A2組的「甚高風險」。被納入A1中的高危國家包括，已實施班熔斷機制的印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓，以及早前已禁航的巴西和南非；甚高風險的A2組則有即將撤銷禁航令的愛爾蘭及英國。

高風險B組及中風險C組的指明地區維持不變；而低風險D組的指明地區則包括洶洲、新西蘭和新加坡。

當局表示，正計劃根據風險水平，適度縮減並未逗留極高或甚高風險地區，並已完成接種疫苗的來港人士的強制檢疫期。相關措施的實施日期及細節將另行公布。

▼4月19日，菲律賓禁飛令前夕最後抵港航班▼