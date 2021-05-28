七旬槍迷認藏18支真槍　有5類同案底自稱好難戒得甩　囚6年2月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-28 14:07

警方3年前到西貢一住所搜查，檢獲18支槍枝、近2000發實彈和一批槍械組件。在單位獨居的七旬男住客被捕，警誡下他認是槍迷，因此收藏涉案槍械和彈藥，並指此興趣「好難戒得甩」。他今(28日)在高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，法官判刑時指被告沉迷槍械和患有強迫症，非犯案理由，其行為對本港的治安帶來嚴重風險，遂判他監禁6年2個月。

曾有5個同類案底

被告劉以禮，73歲，任職潛水工程工作。他被控於2018年10月25日，在西貢躉場一單位無牌管有一批槍械及彈藥，即14支手槍、3 支長槍、1 支左輪手槍、3支槍管、3個滑架、1把槍閂、1948發實彈及25枚子彈。庭上透露，被告共有5項同類案底，曾於1999年被判囚3年。

槍枝沒有上膛

辯方求情時指，被告只是收藏槍枝和彈藥，無意使用它們作非法用途，又指涉案18支槍枝中，只有16支可使用。而被告未有隨身攜帶該些物品，槍枝亦沒有上膛。

沉迷槍兼患病非犯案藉口

法官判刑時指，涉及槍枝和彈藥放在客廳和浴室，容易被歹徒取得。法官又指，被告沉迷槍械和患有強迫症，都非犯案的藉口，其行為對本港的治安帶來嚴重風險。此外，被告有同類案例，多次被判囚，但他仍然無視法紀。但考慮其年事已高已酙量減刑，最終判囚6年2個月。

搜查發現被告在客廳及浴室藏槍

案情指，警方於案發日到被告住所搜查，發現在客廳的雜物中，檢獲14支手槍、1支長槍、1 支左輪手槍、子彈以及其他組件，當時槍枝放在不同膠盒內。警方又在浴室的浴缸雜物堆中，檢獲兩枝長槍。

稱控制唔到自己

被告被捕警誡下承認，所有槍械和彈藥都屬於他，又稱「我都控制唔到自己，俾次機會我啦」。他在錄影會面中補充稱他是槍迷，保管槍械和彈藥是為了收藏，並指這方面的興趣「好難戒得甩」，但被問及槍械和彈藥的來源，他保持緘默。

案件編號：HCCC327/2020