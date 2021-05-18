前機艙服務員認藏多種槍械候懲　自稱軍火迷　看youtube片學組裝

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-18 13:54

前機艙服務員聲稱是軍火迷，涉從外國購得槍械後，拆散分件寄回港，並看YouTube片學組裝。惟警員接報調查，並在其兩個單位內搜出包括機槍、步槍、手槍及逾百子彈殼等。服務員今(18日)在高等法院，承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，法官把案件押後至9月23日判刑。

被告林靖峰(33歲)，案發時報稱無業，他承認在青衣聖保祿村的單位藏有多枝槍械，並在旺角的貨倉藏有電槍。

被告認在兩地點藏槍

案情指，警方於2019年1月4日根據線報，在街上截停林並作出拘捕。林在警誡下稱，他在青衣聖保祿村的單位藏有多枝槍械，亦在旺角的貨倉藏有電槍。

全部槍枝運作正常

警方遂帶被告到聖保祿村的單位，檢獲兩支機槍、一支自動裝填步槍和一支自動裝填手槍、多件槍械組件和101個子彈殼，全部槍械都運作正常。被告之後又被帶警員到旺角塘尾道一工廠大廈的單位，警方在單位內發現一支電槍和槍械組件。

部份物品籨Amazon及ebay購得

被告在錄影會面稱，他曾任機艙服務員，自2016年起失業。他自稱是軍事迷，故購入了在聖保祿村檢獲的4支槍，即MK 12、N4A1、AR 15和Glock，但從未使用。他又透露，賣家會把槍械拆散並運至香港，他收取後透過YouTube影片學習如何組裝。其中MK 12由一名美國朋友代為購買，電槍和部份物品則在Amazon和eBay購入。此外，他亦會轉售物品圖利。

曾向他人炫耀MK12手槍

他又指，先後認識A、B和C三人並曾見面，亦有以手機程式Telegram聯絡。他曾向B炫耀擁有MK 12手槍。惟他之後和A、B鬧翻，他擔心對方知他擁有真槍會報警，遂把槍械由原本收藏的青衣海悅花園單位，帶到聖保祿村的單位收藏。

案件編號：HCCC296/2020