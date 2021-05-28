屯馬線｜車站牆壁曾遭削鋼筋　土瓜灣站內部曝光　機械人處理票務

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-28 19:50

屯馬綫將於下月27日通車，將新增土瓜灣及宋皇臺兩個車站。港鐵今日（28日）選擇在新車站土瓜灣站辦記者會，率先讓傳媒參觀新車站。該車站施工期間，曾遭揭發工程承辦商私自削走車站牆壁鋼筋，未按圖則施工，事件曝光後已修復有關問題。 01記者今日在車站所見，相信是涉事牆壁位置未見異樣。車站內不少商店已租出並已完成裝修。土瓜灣站採用單側式月台設計，有兩層月台層。屯馬綫作為全港最長鐵路，車站月台顯示路線圖的位置，需要橫跨3塊板才能完整展示。而站內只有自助式顧客服務中心，可以視像形式與職員對話。車站啟用時，將有港鐵職員與機械人「行孖咇」，協助乘客處理票務問題。

屯馬線土瓜灣站為長方型設計，將設4個出口，讓市民通往落山道、江蘇街、馬頭圍道及土瓜灣街市等地點。該地底車站共有3層，以藍色為主，最高一層為車站大堂，站內8間商店已幾近租出，有便利店、銀行、壽司店等，亦有洗手間和育嬰室，客務中心亦會如顯徑站和啟德站般，使用自助電子形式，沒有真人解答，但可以視像形式與職員對話。

往下一層為往屯門方向月台，最底則是往烏溪沙方向月台，有兩部電梯直接由最底上落大堂層。

屯馬線全長56公里，共有27個車站，為全港最長鐵路，過去港島線、觀塘線等，均可在月台幕門上，以一塊板上展示整條路線圖，但屯馬線整幅路線圖則要橫跨3塊板。

延誤多時的屯馬線將於下月27日全線通車，兩個新車站宋皇臺站及土瓜灣站亦會於同日啟用。(港鐵「屯馬線」網站截圖)

車站大堂展出區內街坊的口述故事

土瓜灣站大堂亦展出名為「家」的藝術品，由逾100位街坊說出家中物件的故事，當中更有不同族裔語言的介紹。

港鐵亦會在站內引入3款機械人，分別負責清潔、協助處理票務問題，及提醒乘客有大型行李須乘坐電梯。

土瓜灣站在施工期間，曾出現車站牆壁遭削走鋼筋「偷薄」的工程問題，及後已修復。記者按當年調查報告的示意圖，找回涉事3幅牆，表面均無明顯痕跡。

街坊蔡女士︰期望更快開站通車

居於土瓜灣多年的蔡女士不擔心土瓜灣站安全問題，「做咁耐人哋都話冇事，就冇事囉」，指期望更快開站，讓分別在太子及佐敦上學的孫兒可更方便。

徐小姐認為港鐵「信得過」，不擔心土瓜灣站安全問題。（鍾妍攝）

街坊徐小姐︰怕通車後人多 土瓜灣不再旺中帶靜

另一土瓜灣街坊徐小姐亦表示無想過車站安全問題，認為港鐵「信得過」，只怕通車後現時旺中帶靜的土瓜灣會有更多人前來，變得擁擠。

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