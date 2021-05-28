屯馬線｜四車站出入閘享5毫至1元優惠　即睇兩新站開放日搶飛安排

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-28 18:22

運輸及房屋局及港鐵今日（28日）宣布，屯馬線將於6月27日全線通車。港鐵商務總監楊美珍表示，由全線通車日起至今年底，乘客於土瓜灣站、宋皇臺站、啟德站及顯徑站出入閘將享額外優惠，乘客以成人八達通於相關車站出入閘，將可扣減一元車費；其他八達通則可減5毫。 楊美珍又指，兩個新站將在通車前舉辦開放日，6月12及13日分別可到土瓜灣站及宋皇臺站参觀。她表示，有意參與開放日的市民，可在6月2日於港鐵應用程式登記。

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6月20日西鐵將於紅磡站新月台停站

港鐵車務總監李家潤表示，屯馬線全線通車後，上午繁忙時間列車每3分鐘一班，下午繁忙時間為3分半鐘一班。他表示，在全線通車前一周，即6月20日，紅磡站新月台會率先投入運作，東鐵線乘客須由現時東鐵線月台，步行至屯馬線新月台轉車，港鐵將會提加轉線安排指示。

宋皇臺去荃灣西車程只需24分鐘

屯馬線通車後，李家潤指乘客可節省時間，例如土瓜灣到中環，現時陸路交通車程需時半小時或以上，通車後只需約20分鐘；由宋皇臺到荃灣西及尖東，通車後亦分別只需約24及11分鐘。

引入車廂客量顯示系統 乘客留意月台顯示屏可知載客情況

另外，李家潤又指，屯馬線全線的月台顯示屏，將顯示車廂載客，系統會估算每卡載客情況，如顯示為綠色，即乘客人數或少於一半；黃色則代表一半至即將滿載；紅色為已經滿載。他又稱，乘客可透過港鐵應用程式的「Next Train」功能，知悉屯馬線的候車時間資訊。

車廂載客情況顯示：分析行車期間的實時監測數據，估算每卡車廂載客情況（港鐵文件）

楊美珍表示，為慶祝屯馬線全線通車，港鐵會如屯馬線一期通車時提供票務優惠。乘客由6月27日全線通車日起，至今年年底，於土瓜灣站、宋皇臺站、啟德站及顯徑站出入閘，均可享有優惠，成人八達通可便宜1元；其他八達通則可減5毫。

另外，屯馬線一期本身就4條綠色小巴及18條專營巴士路線，設轉乘優惠。楊美珍表示，轉乘優惠會延長，當中49號小巴，以及城巴22及22M轉乘優惠將覆蓋宋皇臺站。此外，又會增加25A及25B兩條綠色小巴納入轉乘優惠，適用於啟德站及宋皇臺站。港鐵表示，轉乘優惠實施至明年1月1日，如使用成人八達通享用相關優惠，可扣減車費1元；其他八達通為5毫。

兩新站6月12日、13日辦開放日 6月2日起搶飛

過去有新鐵路線啟用時，港鐵都會舉辦開放日。楊美珍稱，將於6月12及13日在土瓜灣站及宋皇臺站舉辦開放日，讓公眾參觀車站設施及月台等。她表示，市民可於6月2日下午2時起，利用港鐵手機應用程式索取入場券，或於6月3日，在THE GULU手機應用程式索取，每張容許最多4人進入車站。開放日設不同參觀時段，每段限時1小時，人數上限為800人。