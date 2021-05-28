新冠肺炎．5.28｜接種疫苗可抽獎爭豪宅凱滙單位　連續兩日零確診

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-29 01:06

本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心今（28日）公布，沒有新增確診個案，初步確診則暫少於5宗，已是連續第二天本地及輸入零確診。 食物及衞生局日前公布維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變，相關防疫規例橫跨至下月初。 另外，港府放寬疫苗接種計劃，持雙程證、並將會在香港逗留一段時間的內地居民，可由今起在辦公時間內帶同相關文件，前往郵政局，由職員協助預約打針。

▼5月28日強制檢測公告▼

强制檢測學校｜7學校爆上呼吸道感染 九龍真光中學幼稚園部上榜

5月29日【00:31】食物及衞生局周五（28日）深夜刊登強制檢測公告，四間幼稚園全校及三間小學的指明級別因爆上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，包括九龍真光中學幼稚園部。完成新冠疫苗接種者視為已遵從規定。



另外，當局提醒外籍家庭傭工，第二次強制檢測將於周日（30日）到期。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月29日)▼

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打疫苗抽凱匯疑激發預約接種 單日科興預約增近6成 復必泰升11%

【23:16】港新冠疫苗接種計劃開展第92日，逾131萬人已打第一針，96.6萬人已打齊兩針。信和集團和華人置業今（28日）宣布送出觀塘市建局重建項目凱匯價值1,080萬元的高層一房單位後，科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升，分別有10,500人及15,100人預約，前者急增近6成，後者亦升逾1成，合共比昨日增約5,000人預約。



另外，昨日再有6人打針後不適送院，全部均接種復必泰，38歲女子打第二針後氣促、心悸及暈眩，情況嚴重，需要留院；另有一人漠視醫生勸告自己出院，其餘4人情況穩定已經離院。

（政府新聞處截圖）

打疫苗抽豪宅凱匯｜抽獎千萬元單位曝光 3座極高層 眺望飛鵝山

【22:18】信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業今（28日）宣布，為響應政府接種疫苗的呼籲，捐出觀塘重建項目、豪宅凱匯一個價值1,080萬元的一房單位，予完成疫苗接種的市民大抽獎。市建局隨即表示，凱匯二期一個一房單位即日起停止出售，基金會和華置負責和承擔一切所需支出，包括按照價單列明的售價及相關條款，支付購買該單位的費用。



該樓盤一手住宅物業銷售資訊網晚上更新資料，即日起暫停出售凱滙二期內3座47D單位，消息指該單位正是今次大抽獎的終極大獎。單位極高層（最高52樓），具獨立廚廁及露台，景觀開揚，眺望飛鵝山，可謂「麻雀雖少，五臟俱全」。

科大安排到校打疫苗 不接種須自費檢測 拒遵從人員面臨紀律行動

【18:05】香港科技大學將於9月起恢復面授課堂，今日（28日）向教職員發電郵通知，鼓勵所有成員接種疫苗，或跟從每兩星期自費檢測要求，校方將於8月中旬推出一個網上匯報系統，供提交個人疫苗接種或檢測記錄。如成員未有跟從安排，大學會向先向他們發出提示通知，後作警告，如情況持續，大學會採取紀律行動。

▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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【16:32】醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有五名確診病人（個案編號：11755、11764、11795、11812、11835）出院，至今共有11,570名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用619間負壓病房，合共1,130張負壓病床，現時共有26名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：6794）情況危殆，一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘24人情況穩定。

信和華置送觀塘凱滙$1080萬單位 9月前打齊兩針疫苗可參加抽獎

【15:31】信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣佈，共同捐出觀塘凱滙全新單位壹個，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種2019冠狀病毒病疫苗(「新冠疫苗」)的香港居民，以響應政府的接種疫苗計劃。

根據兩公司公布，香港居民持有有效的香港永久居民身分證，將有機會參與抽獎贏取終極大獎；而所有持香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

所有合資格參加者必須年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種了新冠疫苗的居民也可參加。大抽獎參加者須於2021年9月1 日或之前登記，參加辦法及詳情將於稍後公佈。

黃廷方慈善基金董事黃永光說：「我們希望透過推出大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事。」

信和及華置公布送出觀塘凱滙一個單位，予打疫苗市民大抽獎。（資料圖片)

【14:43】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,837宗。過去14天（5月14日至27日）累計報告20宗個案，包括五宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。另外，今日初步確診個案則少於5宗。

【13:17】消息指，今天無新增個案，連續兩天沒有本地和輸入個案。

【12:26】食衞局表示，由於位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站在火警中被燒毁，該流動採樣站暫時未能提供服務。有需要進行檢測的人士可轉往區內位於蕙荃體育館的社區檢測中心，該社區檢測中心今日仍有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。而食衞局及檢測服務承辦商現正安排流動採樣車到沙咀道遊樂場，預計該流動採樣站今日下午2時後可以恢復服務。

▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼竹篙灣檢疫中心未撤換膳食供應商前膳食安排▼

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▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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