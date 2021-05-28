科大安排到校打疫苗　不接種須自費檢測　拒遵從人員面臨紀律行動

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-28 18:32

香港科技大學將於9月起恢復面授課堂，今日（28日）向教職員發電郵通知，鼓勵所有成員接種疫苗，或跟從每兩星期自費檢測要求，校方將於8月中旬推出一個網上匯報系統，供提交個人疫苗接種或檢測記錄。如成員未有跟從安排，大學會向先向他們發出提示通知，後作警告，如情況持續，大學會採取紀律行動。

促8月1日或以前完成兩劑接種 不適可請病假

科大向教職員發電郵通知，鼓勵所有成員盡量於8月1日或以前，完成接種第二劑疫苗，以便於新學期開始前能產生足夠的抗體。校方建議有健康考慮的人士，應先徵詢大學保健中心醫生或家庭醫生意見，若在接種疫苗後感到不適，可放取病假。

有醫生證明未能打針 由大學提供檢測

如不接種疫苗，就須自費每兩星期檢測一次。 具醫生文件證明不適合接種疫苗的成員，大學會提供定期檢測資助。有經濟困難的學生如選擇定期檢測，可申請大學的COVID-19學生援助基金，屬薪酬級別1及2級的員工，亦符合申請資助資格。

▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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8月推網上匯報系統

大學會於8月中旬推出一個網上匯報系統，供大學成員提交個人疫苗接種或檢測記錄，如實驗室PCR檢測或快速測試結果。有關匯報要求的細節待提供。大學保健中心會協助管理有關記錄，並將按私隱法例要求處理相關資料。

如成員未有跟從安排，大學會向先向他們發出提示通知，後作警告。如情況持續，大學會採取紀律行動。

短暫到訪校園訪客無須跟從

大學將與承辦商落實其員工的接種疫苗或定期檢測安排。短暫到訪校園的訪客無須跟從大學的疫苗接種或檢測要求。