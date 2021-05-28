剷車司機涉性侵親女　女事主受盤問飲泣　律師問為何未踢被告下體

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-28 20:40

中年剷車司機涉4年間多番性侵親女並涉亂倫案，女事主今(28日)在高等法院接受辯方盤問，期間多番飲泣，辯方問X被性侵時為何未有緊合雙腿，保護自已，又指她打側睡處於「不利位置」，女事主回應稱：「嗰時驚到都唔知要點。」又說不知什麼是「有利位置」。辯方續指女事主可以反抗，例如捏和踢被告下體，X同意但未有這樣做。

被盤問再提首次被姦細節

事主X今透過視像系統作供，她接受辯方盤問時，再提及首次遭被告強姦時的情況，並透露被告強姦她前，要X替他手淫和口交，又指手淫時間持續約1、2分鐘，期間多番飲泣，辯方卻問她被告是否有叫痛，X回答沒有。

問X為何未捏和踢被告下體

辯方律師又問，X被性侵時為何不緊合雙腿保護自已，X回應指未有考慮。辯方續直指她可以打被告，亦可以捏和踢被告的下體。X同意，但稱案發時未有這樣做。

辯方又稱，X被強姦時打側入睡，是處於不利位置。X回應指「唔知乜野係有利位置....果時驚到都唔知要點。」律師質疑，被告強姦她後去廁所，X可以穿回衣服離開單位，但她未有離開。X同意。

辯方指強姦沒發生X否認

此外，X稱於深夜在家如廁後，遭被告走入廁所強姦。辯方表示質疑，指X在首次被強姦後，應有所防備，但該次上廁所卻未有關門。X解釋因她認為可以很快如廁，遂未有關門。辯方又指，X可以向後踢被告，X同意。辯方繼而指，以上的強姦指控均沒有發生。X否認。

現年的49歲被告，被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、3項強姦和1項亂倫罪。案發介乎2015年至2019年間，事主X當時介乎12至16歲。

案件編號：HCCC45/2021