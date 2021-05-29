港鐵5月30日停東鐵線旺角東至紅磡服務　乘客可轉搭接駁巴或巴士

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-29 10:53

屯馬線將於下月27日全線通車，惟同屬沙中線工程項目的東鐵線過海段，仍未完成所有工程。港鐵將於明天（30日）暫停旺角東至紅磡站路段全日服務，以進行路軌工程。港鐵將會提供免費接駁巴士，來往九龍塘至紅磡站，同時亦會有特別票務安排。九巴表示，會密切留意情況作車務調動。 是次為東鐵線同一路段第4次停站施工，按港鐵計劃，仍需6次停該路段服務施工，其餘停站日期，尚待港鐵公布。

東鐵線明天暫停旺角東至紅磡站服務，南行線會以旺角東為終點站。（資料圖片／張浩維攝）

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

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西鐵乘客用八達通 明日紅磡站出閘可免車費

港鐵明天會繼續沿用過去停站時的特別票務安排，使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費；而不需乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，亦可免收車費，不過使用單程票則不受惠。至在九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁西鐵的乘客，用八達通出閘，全程亦只收取九龍塘出閘的車費。

港鐵於上月23日推出二維碼付費出入閘，使用單程票、都會票或二維碼，在九龍塘出閘的乘客，都需要在指定閘機出閘，才能享有第二程免費優惠。

(港鐵facebook圖片)

九巴昨日亦表示，預料旺角東站至紅磡站的列車服務暫停後，來往新界東及市區的客流量或會上升，會密切留意7條由新界東直接到港島的路線使用情況，作出合適車務調動應付需求。

九巴會留意7條路線的使用情況，適時調動車務。(九巴圖片)

港鐵昨日宣布屯馬線全線通車時，曾被多次問及東鐵線過海段通車時間。港鐵行政總裁金澤培僅指，會盡力追趕進度，「追到幾多日就幾多日」，亦未有回應是否如早前有消息指，東鐵線過海段需要至2022年第三季，甚至更遲的時間才可通車。

▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線宋皇臺站▼