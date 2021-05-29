搵工｜勞工處6月1日及2日舉行招聘會　48間機構提供逾2,400空缺

勞工處將於6月1日及2日（下周二及三），於旺角麥花臣場館舉行「職場創新機招聘會」。今次大型招聘會將提供來自零售、製造及物業管理等行業的職位空缺，合共48間機構提供逾2,400個職位空缺，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。

求職者可即場遞交職位申請，亦有機會即場接受面試。招聘會舉行期間，亦會同時進行網上招聘。