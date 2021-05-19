華懋中環街市舉辦招聘會請500人　畢業生半年寄過百求職信均落空

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-19 17:36

疫情下百業蕭條，失業率攀升。華懋集團今（19日）在中環街市舉行招聘會，冀就8月試業的中環街市項目及企業內物管、飲食的空缺招聘人才，集團內其他項目亦在今次招聘會請人，合共提供約500個空缺。 有去年畢業的大學畢業生指，過去近半年已寄出過百封求職信，惟全部均無回音，感前路茫茫，慨嘆自己對薪金要求已減至1.1萬元，仍未找到合適工作。該求職者擔心，新一屆畢業生即將投身人力市場，令職位空缺「爭崩頭」情況加劇，希望能在今次招聘會中獲青睞，投身酒店行業。

▼5月19日 華懋中環街市招聘會▼

大學畢業生劉先生︰已調低薪金期望

去年大學畢業的劉先生指，自己本身讀旅遊相關科目，惟疫情下旅遊業變得死寂，去年多番求職不果，決定嘗試轉投物業管理行業，任職2、3個月後，感工時長又辛苦，亦不適合自己，去年底離職後，現時只能靠做兼職及補習賺取日常開支。他又透露在過去4個月，每月寄出數十封求職信，只有約兩、三成獲見工機會，但都未有喜訊。

劉先生希望在今次招聘會找到酒店相關工作，但其他工種亦視乎條件再作考慮。他慨嘆疫下尋覓工作困難，不少同學亦感前路茫茫。他去年畢業時，目標月薪為1.4萬元，近日已調低至1.1萬元，他又擔心新一屆畢業生即將湧現，會令競爭加劇，但他慶幸家人並無怨言，鼓勵他繼續尋找適合自己的工作。

劉先生指，自己本身讀旅遊相關科目，惟疫情下旅遊業變得死寂，擔心新一屆畢業生加劇競爭。（梁鵬威攝）

飲食業黃先生︰無薪假變相減薪想轉工

從事飲食業的黃先生亦指出，受疫情影響，原本的工作要放無薪假，薪金減約10%，希望能在未來兩、三周找到新工作。他透露，最近一個月曾寄出10封求職信，獲得2次見工機會，亦已順利獲聘，但希望在今次招聘會找到更好的工作。

他表示，今次是首次參加招聘會，認為華懋是大集團，工作前景更為理想，希望繼續聚焦在飲食業或酒店行業，但若有更好的工作亦不排除轉行。

黃先生指，疫情下被放無薪假，薪金大跌10%。（梁鵬威攝）

華懋集團人力資源總監孔于人指，是次招聘日會提供500個職位空缺，當中200個空缺屬中環街市項目，集中於策展、物業管理和餐飲等崗位；餘下的300個職位則主要涉及物業管理和餐飲，亦會涵蓋博物館級化石公園「如心園」項目。

孔于人說，招聘會的網上登記踴躍，形容是「超乎理想」，但礙於疫情，僅邀請350名應徵者到場交流及面談，但有興趣的求職者亦能即場登記，與管理層交流。今次招聘會的職位空缺，月薪由1.3萬元起。他強調集團有機制，視乎市場水平調整薪酬。

孔于人指招聘會反應熱烈，有興趣的求職者亦能即場登記，與管理層交流。（梁鵬威攝）

中環街市目標8月試業

營運總裁王弘瀚及表示，中環街市目標在8月試業（soft launch），集團亦正在發掘不同發展機會，包括上周與希慎投得的加路連山道地皮，亦有其他活化和重建項目，形容在香港有長遠的投資，現時是適當的時間招聘，亦希望藉此為基層提供就業機會。