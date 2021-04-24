美心食品於旅議會網站登招聘廣告　歡迎旅遊從業員加入製月餅蛋糕

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-25 09:13

新冠肺疫情影響至今超過一年，旅遊業因地情嚴峻，恢復無期，港府日前為旅遊業從業員提供到檢測中心的就業職位後，美心食品於旅遊業議會網站登招聘廣告，提供多個長期、短期的兼職及全職職位，工作地點為大埔工業邨的食品廠，任期至9月中的中秋節前的月餅製作助理等工作，並列明歡迎旅遊業從業加入。

美心集團於旅遊業議會網頁出招聘廣告，提供多個長期、短期的兼職及全職職位。（旅議會網頁截圖）

美心食品於周四（22日）在旅遊業議員網頁推出招募通告，指集團推出多個長期、短期的兼職及全職職位，涵蓋不同工作範疇，並提供員工福利，工作地點為大埔工業邨的食品廠，短期兼職空缺包括母親節蛋糕製作助理、現時至9月中的月餅生產包裝助理；餅倉務及搬運助理等；期兼職為蛋糕製作助理、麵製作助理、日式食品廚務助理等。

招募通告當中指，歡迎旅遊業從業員申請，以及可於網頁內的連結提交入職請表。因疫情影響，旅遊業恢復無期，政府早前決定安排旅遊從業員接替公務員，參與全港24間接種中心的所有行政支援工作，一共有2000人受惠，工作日期為年5月至8月。