張舉能：本港法院有權詮釋《國安法》　讚普通法制度身經百戰

終審法院首席法官張舉能今天（11日）履新，他傍晚出席記者會回應傳媒提問。被問到香港法院對《港區國安法》的詮釋權，張舉能強調，香港法院毫無疑問有權力詮釋《國安法》，指《國安法》雖是由內地訂立的法律，與香港的法例未必完全一致，但這不成問題，因香港普通法制度「身經百戰」，可透過積累多年的經驗，以同樣方法和原則詮釋《國安法》。

新任終審法院首席法官張舉能。（余俊亮攝）

避談會否為辭職訂「紅線」

在記者會上，多名記者追問有關《港區國安法》的執行和實施的情況和爭議。張舉能強調，香港法院毫無疑問有權力詮釋《國安法》。被問到會否為自己訂定「紅線」、當司法制度受到一定程度破壞時辭職，張舉能說會以較正面的角度思考此問題，強調其任務是不偏不倚和捍衛香港的司法獨立。

有記者追問國安法容許將港人移送內地問題，張舉能指出，明白市民對國安法有關注，但不會評論具體條文，又指「政治壓力」只是眾多壓力其中一種，他個人對法官提出的建議，會聚焦在自己處理中的案件、法律原則、控辯雙方的陳詞等，不要受其他方面的壓力影響。

新任終審法院首席法官張舉能。（余俊亮攝）

不認為國安法朝令夕改

記者追問張舉能，國安法容許將被告移送至中國內地審訊，他知否有關決定是由誰人作出，而司法機構在此有否角色？張舉能重申，他不會在此詮釋法律條文，這不是他在此場合應做的事，法官的職責只是當案件送達法院時，視乎法律規定而作判決。況且，現時有相關案件在審理中，他不適合提出更多的法律觀點。

國安法指定法官的名單至今仍未公開，被指與法治指標的透明性有所矛盾。張舉能稱要將兩樣東西「分開少少」，法治「透明性」是指法律的公開、法例在哪裡找得到、在香港有沒有案例、案例有否公開、法庭判案的理由等，因此「透明性」與國安法指定法官名單是兩回事。

他續指，明白市民希望有知情權和透明度高，他很認同這—點，不過市民應當明白，委任指定法官是由特首作出的決定，是否公布也是由特首決定，認為應尊重特首的決定。不過他笑指，在國安法案件審訊時，市民就自然會知道參與案件的法官，就是國安法指定法官。

被問到有聲音質疑國安法朝令夕改，張舉能指，國安法是由內地立法，根據內地的做法和程序，不過他不認為國安法朝令夕改，因法例已立咗、條文已寫明。他形容國安法好像一些「新生事物」，法庭都會慢慢累積案例、累積經驗，「慢慢熟習咗、見得到、有認識，就會好啲」。