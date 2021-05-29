打疫苗抽豪宅凱滙｜官涌百人排隊　職員：諗住層樓就唔驚副作用

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-29 18:15

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團昨日（28日）宣布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬元的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。今日（29日）下午3時許，在佐敦官涌體育館疫苗接種中心門外，現逾百人長龍，排隊等候打針。 有職員於門外維持秩序時，呼籲市民慢行，更大叫「慢慢行，個層樓唔會走，有機會俾你抽到㗎」，回應市民對副作用的擔心，又稱「諗住層樓就唔驚」。不少接種疫苗市民均認為抽獎活動有吸引力，故會參加，惟覺得「好似六合彩咁難中」。

今日下午3時於官涌體育館疫苗接種中心外，出現久違的長長人龍，估計人數達逾百人，人龍更排入鄰近的九龍佐治五世紀念公園，延伸過百米。

門外職員則協調排隊人龍，期間有市民指擔心接種疫苗後出現副作用，該職員則回應稱：「唔驚㗎，你諗住個層樓就唔驚㗎啦」。

官涌體育館疫苗接種中心外有職員於門外維持秩序時，大叫「慢慢行，個層樓唔會走，有機會俾你抽到㗎」。（黃金棋攝）

排隊打針的區生指今日是接種第二劑疫苗，並非因發展商推出抽獎才接種。他估計將來通關後，接種疫苗是條件之一，故為外遊而打針。他認為抽獎活動鼓勵更多人接種疫苗，因現時本港接種率不高，而不少人仍在觀望中，「多啲誘因谷到呢班人打針」。他笑言完成接種後亦會參與抽獎，「可以試下嘅，睇下好唔好彩」。

另一名排隊打針市民陳小姐今日同樣是接種第二劑疫苗，她形容今日排隊人龍極長，並指接種第一劑時毋須排隊，「一嚟到就直接上去㗎啦」，故認為如政府推出更多誘因，可吸引市民接種。她又稱，是因工作原因接種疫苗，而完成後亦會參加抽獎，惟直言「好似六合彩咁難中，所以都係平常心，打完之後健康係自己㗎嘛」。

馮太今日接種第一劑疫苗，不過她笑指因本身已有物業，故不打算參加抽獎。（黃金棋攝）

排隊的市民馮太今日接種第一劑疫苗，不過她笑指因本身已有物業，故不打算參加抽獎：「都無諗過參加，對我無咩吸引力」。她稱打針是因希望更多人接種後可通關，亦為疫情出一份力。馮太又強調，接種前已進行身體檢查，「醫生話ok先嚟打」，故不太擔心副作用問題。

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼