打疫苗抽凱匯疑激發預約接種　單日科興預約增近6成　復必泰升11%

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-28 23:29

港新冠疫苗接種計劃開展第92日，逾131萬人已打第一針，96.6萬人已打齊兩針。信和集團和華人置業今（28日）宣布送出觀塘市建局重建項目凱匯價值1,080萬元的高層一房單位後，科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升，分別有10,500人及15,100人預約，前者急增近6成，後者亦升逾1成，合共比昨日增約5,000人預約。 另外，昨日再有6人打針後不適送院，全部均接種復必泰，38歲女子打第二針後氣促、心悸及暈眩，情況嚴重，需要留院；另有一人漠視醫生勸告自己出院，其餘4人情況穩定已經離院。

兩款疫苗預約總數創近兩周新高

政府晚上更新疫苗接種計劃的最新數據，已接種第一劑的市民累計達約131.9萬人，約96.6萬人已打齊兩針。今日單日有約7,700名市民接種第一劑科興疫苗，接種第二劑的則有6,000；至於復必泰則有9,400人打第一劑，12,700人打第二劑。兩種疫情的單日接種率同為97%。

截至今晚8時的過去24小時，約10,500名市民預約接種科興，預約打復必泰則有15,100名市民。兩款疫苗的預約人數均較昨日大幅飆升，科興大增3,900或59%，復必泰亦增加1,500人或11%。

兩款疫苗的預約人數共25,600人，創近兩周新高。其中科興疫苗在5月16日低至只有2,900人預約，僅及最新預約人數的28%；復必泰疫苗近兩周單日最低只有6,100人預約，最高為5月26日的15,300人，較今日最新多200人，料與政府周三警告8月中疫苗到期後或不再入貨有關。

6人打疫苗後送院 38歲女子情況嚴重需留醫

另外，昨日再有6人打針後不適送院，全部均接種復必泰。在界限街體育館接種第二劑復必泰的38歲女子，打針後氣促、心悸及暈眩，送往廣華醫院治理後，情況嚴重需要留醫。

另有一名48歲女子在荃景圍體育館打第二劑復必泰後暈眩，送往仁濟醫院後情況穩定，惟她診症後不遵從醫生勸告自行出院。

（政府新聞處截圖）

另外4名入院人士均情況穩定，已經離院，分別為接種第二劑復必泰的38歲男子及53歲女子，兩人打針後均出疹；打第一針復必泰的37歲女子，她打針後暈眩及出疹；以及注射第二劑復必泰的33歲男子，他打針後左臉抽搐。

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