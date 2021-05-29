撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-29 19:36

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（29日）宣布，本港第四波疫情應該已經完結，「清零」超過一個月。 不過，他認為即使嚴防病毒如內地和台灣，近日亦有爆發，可見稍一放鬆，病毒便會有機可乘，直言現時不是談放寬的時候，而是應研究如何準備迎接第五波的來臨，希望即使真的爆發第五波，社會也不至於再停業停課，而是可容許已接種疫苗的人士過較為正常的生活。

袁國勇直言現時不是談放寬的時候，而是應研究如何準備迎接第五波的來臨，希望即使真的爆發第五波，社會也不至於再停業停課，而是可容許已接種疫苗的人士過較為正常的生活。 （廖雁雄攝）

袁國勇指出，本港第四波疫情應該已經完結，連續28天清零的目標亦已達到。不過，他認為一旦有變種病毒流入社區，就可能會爆發第五波。他認為，社會應該思考如何在第五波爆發時仍能過相對正常的生活，以下將列舉他的建議：

1. 學校不應停課

他指出，停課對小朋友身心健康有影響，即使爆發第五波，也應容許已接種疫苗的學生回校上課，未接種的學生才在家上網課。學校應開始研究如何在資訊科技方面支援到這項措施推行。

2. 食肆不應停晚市堂食

他認為，日後如爆發新一波，員工已接種疫苗的食肆應該可以繼續提供堂食，不限時間，「開到（凌晨）兩點都唔理你」，但其他食肆就應只在午市提供堂食。他認為這樣業界才可生存，停業只會令食肆結業、員工失業。

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3. 疫廈居民可選擇不撤離

以往有懷疑橫向或垂直傳播時，大廈居民需撤離到檢疫中心，他認為如已接種疫苗，居民應有權選擇是否撤離，但前提是必須強制檢測。

4. 完成接種疫苗入境者可減檢疫期

他認為，檢疫21天是殘忍的做法，影響人身心健康，建議若入境者已接種疫苗，又檢驗到他有抗體，核酸檢測是陰性，便可縮短檢疫期。但現時政府未能為入境者驗抗體，故他認為暫時未適合推出這項放寬。

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5. 改善室內空氣流通

他認為，第四波多個群組爆發都與室內除口罩的活動有關，因此食肆、工仍場所、學校、健身中心，娛樂場所、多人聚集地點都應改善室內空氣流通

6. 盡快接種疫苗，達至80%群體免疫

他認為，若80%市民都接種疫苗，或不需再戴口罩，亦是安全可舉辦及參與公眾集會。

袁國勇批評政府在一開始解說不足，未有同時提供無打針人士的死亡數字、中風數字等資料，令到市民誤以為疫苗會引發嚴重異常反應。 （廖雁雄攝）

對於本港市民有疫苗猶豫的狀況，袁國勇稱自己接觸到一些醫護人員，他們亦擔心打針會引致死亡、小產，批評政府在一開始解說不足，未有同時提供無打針人士的死亡數字、中風數字等資料，令到市民誤以為疫苗會引發嚴重異常反應。他強調現時的死亡個案在解剖後，大多有嚴重冠心病、血管栓塞等，與疫苗無任何關係。他又指出，如果現時不接種疫苗，即使未來有加強劑出現，亦無資格接種，又提到本港接種率低，政府將難以與藥廠洽購疫苗。

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袁國勇倡入境驗抗體 張竹君：要多方面配合

另外，他認為日後打針或成與各國往來的必要條件，有需要於機場設置抗體檢測去檢驗已打針人士有無抗體，專家已向政府提出建議，但政府仍需研究用哪一款檢驗工具，例如是抽血或「篤手指」（採血針），亦需探討物流的問題，未知何時能成事。

他稱，若一早為入境者驗抗體，就可及早知道近日五宗個案非本地感染，「唔會好辛苦先肯定佢唔影響清零」，而未來亦可用作確定入境者是否真的接種了疫苗，料20分鐘便有結果。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，如要為入境者驗抗體，需多方面因素配合，包括為多少人檢驗、測試靈敏度等。