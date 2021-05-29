本港連續35天清零　袁國勇：第4波已完結　放寬社交距離自找麻煩

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-29 19:47

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（29日）公布，根據現時的科學證據，相信本港在最近一個月的6宗本地個案，實際上都並非在近月感染，意味著對上一宗本地源頭不明個案是4月23日公布的確診個案，「第四波應該已經完結」，亦已達至「清零」。 不過，他認為第五波很可能會出現，直言現時不是談放寬的時候，而是應研究如何準備迎接第五波的來臨。

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本港對上一宗源頭不明的本地個案是第11726宗，患者住在海怡半島，4月23日公布確診。在這宗個案之後，有6宗確診個案一度被分類為本地或可能本地個案，但袁國勇今天逐一分析這些個案並非在近來感染的原因。

袁國勇指出，本港第四波疫情應該已經完結，連續28天清零的目標亦已達到。 （廖雁雄攝）

首先，第11822宗個案是一名4歲男童，他入院後一周的樣本都是陰性，包括大便樣本，抗體亦是陰性，雖然曾懷疑男童雙重感染，但翻查文獻後認為，即使一種病毒抑壓了新冠病毒，亦不致令新冠病毒完全檢測不到，「佢有發燒、鼻水，病毒載量應該點都檢測到」，料不會是雙重感染。

袁國勇稱，男童樣本被化驗當天，同一批次只有一個陽性樣本，料非化驗室有交叉感染；曾懷疑他在私家診所受疫苗病毒污染，但他求醫當天無人打針，男童病毒株亦非科興疫苗的基因，加上診所環境樣本為陰性，料非與疫苗相關。袁國勇認為，最大的可能性是男童在1月時因同大廈有患者而受感染，但當時無病徵，現時抗體已跌至檢測不到，或無抗體產生過。

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至於另外5宗個案（11831、11833、11834、11835、11836），他們都有外遊史，病毒量低，入院後抗體（igG）是陽性，當中3人的病毒基因非第四波之病毒株，他們的密切接觸者亦無人確診，有理由相信他們並非在近期受到感染。人體感染後會先出現抗體igM，其後才出現igG，igM在兩至四個月內會消失，而這五個人的igM都已陰性，因此推斷他們可能在兩個月或之前已於外國受感染。

另外，官涌接種中心一名護士曾經初步確診，袁國勇指，這名護士病毒基因有兩個位置與科興疫苗病毒株相同，加上該接種中心有8個環境樣本是陽性，料疫苗病毒的RNA污染了環境，而護士摸到自己口鼻，受到污染。

總括而言，袁國勇認為這些人士並非在近期受感染，本港第四波疫情應該已經完結，連續28天清零的目標亦已達到。

不過，他直言第五波很可能會出現，例如有變種病毒流入社區，現時不是談放寬社交距離的時候，而是應研究如何準備迎接第五波的來臨，因為以往每次放寬，都因未控制好高危點而引起爆發，「自找麻煩」。