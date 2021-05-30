警隊招募日2000人報名　23歲女第二次考警察　冀修補警民關係

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-30 18:17

香港警察學院今日（30日）舉行警察招募．體驗日—「守城．搜承」，全日有2,000人報名參與，警隊在2021/22年度目標招募1,545名警員及見習督察，警方指出在2019年後投考人數有所下降，但今年4月份起已有1,700人投考，數字平穩回升。 現年23歲的投考人士Carmen有感近年警民關係惡化，社會分裂，決定再次投考警隊，她指經反修例風波後，更有決心加入警隊，希望可以修補關係，相信警隊多加宣傳可以減少市民誤解。

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警隊護送組、水警、機場特警、鐵路應變部隊、反恐特勤隊及警犬隊向入場人士展示裝備及講解警務工作。警方亦首次展示VR訓練設備，該參加人士「置身」案件期中，了解警務工作。

目標招募1545人 投考人數平穩回升

警察招募組警司陳純青表示，今日是2019年4月後，警隊舉行最大型的招募日，全日有2,000人報名參加，現場設有即場體能測試，今日投考人士最快8月入班，而警隊在2021/22年度目標招募1,545人，警員及見習督察分別1,350及195人。

陳指出，投考人數自2019年起有所下降，原因包括來自家人的壓力、警員身份的壓力、工作危險性等，但隨着2020年起，法庭就相關案件的判決，反映對警隊工作的肯定，令投考者釋除疑慮，今年4月起已有1,700人投考，數字是平穩回升。

被問到警隊最近出現負面新聞，會否影響投考數字，陳指警隊對投考者設有不同關卡，考校人其性格、能力和價值觀是否一致，警隊亦有完善的誠信管理策略，以確保符合警隊要求。

Patrick（左一）、Carmen（左二）、Hamza（右二）、 阿明（右一）。（張浩維攝）

投考人：反修例後更有決心

警隊安排數名投考人士接受傳媒訪問，現年23歲的Carmen表示，曾在2018年投考警員，但因當時要進修而未有加入，經過2019年反修例事件，自己有更大決心投考，因有感社會不斷被分裂，警隊受到不同挑戰及困難，因此希望可以加入警隊，捍衞香港，修補分裂，認為《警聲》直播等有助減少市民誤解。

23歲的阿明有意投考見習督察，他指過去兩年社會分化越趨嚴重，希望加入警隊，拉近與市民距離。他指明白不同人都有不同政治立場，「講無就係假」，但強調人員懂分是非黑白，相信願意溝通及按守則辦事可以減少分歧。

巴基斯坦裔Hamza現年21歲，透過寶石計劃認識警隊，希望成為輔警，日後協助同胞加入警隊。而29歲的Patrick曾從事保險業，期望成為督察，為香港市民服務。