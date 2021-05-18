梁凌杰死因｜警察消防互指對方指揮是次行動　官一度質疑雙方溝通

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-18 16:51

梁凌杰前年6月身穿寫有反修例標語的黃雨衣墮斃。死因庭研訊今（18日）繼續，醫護表示傷者沒有生命跡象，急救無效，送院前已死亡。總督察供稱消防決定行動細節，警方不會知悉也不干預，而署理助理消防區長卻稱是次行動由警方指揮。死因裁判官一度就兩方溝通表示質疑。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

救護員到場傷者心跳已停

救護員許俊文庭上供稱，他案發時駐守摩利臣山救護站，當晚近9時到場候命，9時15分收到通知指有人墮下金鐘道太古廣場對出，2至3分鐘後到達傷者仰臥該處，見他正被搶救中。許為傷者檢查急救時他已不清醒，沒有呼吸和脈搏，許以工具穩定其疑受傷的脊椎，9時22分送往律敦治醫院。許表示有向傷者施行心肺復甦法，惟他心臟停頓，無法使用心臟除顫器做電擊。他稱，昏迷的傷者沒有生命跡象，亦無回覆過短暫心跳。

梁送院前已死亡

急症室醫生余珮鳴當晚9時34分證實梁凌杰死亡，她在報告提及梁的鼻孔和口咽內有血、前額泛紅、右胸壁出現皮下氣腫、右腹有瘀傷、右上肢變形、手肘有瘀傷和泛紅、瞳孔固定及散大。他沒有知覺、呼吸和脈搏，心電圖顯示心臟停頓。她表示，梁送院前已死亡，從高處墮下為可能死因之一。

事主行徑或隨時改變

負責和警方談判組及消防溝通的總督察賈錦琳供稱，晚上8時50分獲悉危站人士正面回應願意走下來，形容他返回的可能是「的確實實在在」，沒有想到他爬出鐵架，但認為事主的思路和行徑隨時有機會向好或壞改變。賈形容事主曾反抗消防員嘗試拉他上平台，那並不是很輕的掙扎，是強烈掙扎。

總督察賈錦琳供稱，他在處理梁凌杰的企跳事件時，專注談判工作，無暇為他人設想。(陳家怡攝)

專注談判無暇為消防設想

當事主突然爬出去，賈和另一警員到工作平台，見到事主兩旁有消防員。他稱只是「意會」消防將有行動，但不知悉消防何時救援。賈表示，行動細節由消防決定，「大家清楚大家分工」，警方不作干預。賈強調自己專注談判工作，道：「無暇為他人（消防）設想，恕我直言。」

消防區長黎健文表示，消防指揮一般企跳個案，涉及武力由警方處理。梁凌杰個案的行動，由警方指揮。(陳家怡攝)

消防員一直在工地外候命

時任署理助理消防區長黎健文表示，他評估事主站於欄桿高約半身的工作平台，意外墮下風險較低。消防員按照談判組建議在工地外候命，避免刺激事主情緒。黎稱，當時主要是談判組遊說為主導，消防會在事主放下𠝹刀後協助他下來，黎一直有了解警方游說進度。一旦事主體力透支或有墮下風險，前線消防員會判斷及作出搶救。

涉武力威脅個案由警方處理

死因裁判官高偉雄問及現場的總指揮為何方，黎指，當天警方及消防分工明確，消防負責指揮一般企跳個案，涉及武力威脅的個案則由警方處理。黎稱，本案行動由警方指揮，高偉雄聞言道：「你哋啲溝通都⋯⋯」，指和早前庭上證供說法有不同。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事發經過。(詳看下圖)

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梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)